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Самса з сиром та зеленню: можна навіть тим, хто на дієті

20:15 8 листопада 2023
самса

Під час схуднення дуже часто хочеться випічки, швидкоїжі та чогось «замотаного» у лаваш. Зберігайте простий рецепт смачної випічки, яка не зашкодить вашій фігурі, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

Інгредієнти:

лаваш — 60 г

йогурт густий — 1 чайна ложка + 1 столова ложка

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сир — 70 г

сир твердий — 30 г

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зелена цибуля — 15 г

зелень і спеції — до смаку

Приготування

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Змішуємо натертий твердий сир з м’яким, додаємо зелень, спеції та 1 столову ложку йогурту.

Лаваш розділяємо на 2 рівні частини, викладаємо начинку, складаємо лаваш трикутником, змащуємо зверху йогуртом, за бажанням можна посипати соняшниковим насінням або кунжутом. Випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати домашні смажені пиріжки з яблуками.

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