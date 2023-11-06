Самса з сиром та зеленню: можна навіть тим, хто на дієті

Під час схуднення дуже часто хочеться випічки, швидкоїжі та чогось «замотаного» у лаваш. Зберігайте простий рецепт смачної випічки, яка не зашкодить вашій фігурі, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

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Інгредієнти:

лаваш — 60 г

йогурт густий — 1 чайна ложка + 1 столова ложка

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сир — 70 г

сир твердий — 30 г

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зелена цибуля — 15 г

зелень і спеції — до смаку

Приготування

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Змішуємо натертий твердий сир з м’яким, додаємо зелень, спеції та 1 столову ложку йогурту.

Лаваш розділяємо на 2 рівні частини, викладаємо начинку, складаємо лаваш трикутником, змащуємо зверху йогуртом, за бажанням можна посипати соняшниковим насінням або кунжутом. Випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.

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