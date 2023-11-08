Торт «Наполеон» з сиром та грушами: вишукана холодна закуска для зимових свят

Торт «Наполеон» тісно пов'язаний у нашій свідомості з дитячим святом та солодким столом. Але можна звичний заварний крем замінити сумішшю з гострого сиру, а подрібнені горіхи зверху — меленим перцем. Цю досить незвичайну холодну закуску пропонують учасники Cookpad.

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Вона може стати окрасою столу на Різдво чи Новий рік.

Інгредієнти 6−8 порцій:

300 г готового листкового тіста

250 г сиру з блакитною пліснявою

250 г м'якого плавленого сиру

300 мл вершків жирністю 33%

50 мл портвейну

2 груші

Запашний перець грубого помолу

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Приготування:

Розігріти духовку до 200 °C. На лист покласти пергаментний папір, злегка збризкати його водою. Листкове тісто тонко розкочати на присипаному борошном столі, перекласти на деко. Щоб тісто під час випікання не пузирилося, наколоти його вилкою по всій поверхні. Поставити в духовку та випікати 12 хв.

Обидва види сиру змішати у кухонному комбайні або розім'яти вилкою в глибокій мисці.

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Додати половину жирних вершків та портвейн, ретельно перемішати до отримання однорідної маси. За консистенцією вона має нагадувати дуже густу сметану.

Груші вимити та нарізати невеликими тонкими, майже прозорими шматочками.

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Тісто, що остигло, розрізати на 4 однакових смуги. Одну зі смужок густо змастити сирною сумішшю, зверху покласти шар груш. Змастити сиром другу смужку і накрити нею груші так, щоб незмащена сторона залишилася нагорі.

Тобто викладати інгредієнти в наступному порядку: листкове тісто, сирна суміш, груші, сирна суміш, листкове тісто.

Також зробити другий шар. Повторити операцію з усіма смужками. Поверхню останньої смужки тіста залишити незмащеною.

Гострим ножем розрізати конструкцію на 6−8 порцій. Вершки, що залишилися, збити міксером і прикрасити «Наполеон». Посипати готову страву запашним перцем грубого помолу.

А в похмурі та холодні осінні дні чудовим буде яскравий гарбузовий крем-суп. Актриса «Жіночого кварталу» розповіла, як приготувати такий суп з креветками.

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