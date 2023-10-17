Соус «Матбуха»: додайте до свого меню екзотики

«Матбуха» — соус на основі томатів і перцю, який можна додавати до будь-якого м'яса, макаронів чи картопляного пюре, а також до відомої ізраїльської яєчні з екзотичною назвою «шакшука», ділиться кулінарка Людмила Шведенко.

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Інгредієнти:

2 кг помідорів

4 шт. червоного солодкого перцю

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1 кг цибулі

3 гірких перці

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2 ст. ложки томатної пасти

3 ст. ложки оливкової олії

4−6 зубків часнику (одна невелика голівка)

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коріандр, сіль, куркума, кмин, паприка до смаку

Приготування

Помідори ошпарити окропом, зняти шкірку, порізати кубиками та покласти в каструлю. Цибулю нарізати півкільцями й обсмажити на сковорідці, додавши паприку та куркуму для красивого кольору. Не забуваємо помішувати. Часник почистити та подрібнити. Додати його до цибулі. Присипати коріандром і кмином. Обсмажену цибулю перекласти в каструлю. Видалити насіння у гіркого та солодкого перцю, нарізати його дрібно й також додати в каструлю. Злегка підсолити.

Каструлю поставити на маленький вогонь, додати томатну пасту та тушкувати близько 2,5−3 годин для випаровування рідини (без кришки). Обов'язково помішувати, щоб не пригоріло. Наприкінці додати оливкову олію. Якщо хочете, щоб соус нагадував салат, — подрібнювати не треба. Довести до кипіння, розлити по баночках, закрутити та укутати (це у випадку, якщо робите заготовку на зиму). Якщо не плануєте зберігати довго, то можна не вкутувати, а тримати баночки з «Матбухою» в холодильнику. Вихід — 3 півлітрові баночки.

Раніше відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом соусу, який не потребує варіння.

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