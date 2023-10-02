Посадка троянд восени: кілька простих та ефективних правил

Ви плануєте посадити троянди? Тоді найкраще приступити до роботи в жовтні або листопаді. Квіти, які ви посадите в жовтні або листопаді, сформують нові корені до зими і охоче проростуть наступного року. Садові центри та розплідники в цю пору року пропонують троянди з голими коренями (без ґрунту). Вони дешевші, ніж кущі в горщиках (контейнерні троянди), пише сайт Kraut und rueben. Нагадаємо, як підготувати троянди до холодів, адже без утеплення кущі витримують температуру до -10°С.



Спочатку розпакуйте троянди з голими коренями, як тільки ви повернулися додому, і поставте їх корінням у відро з водою. Викопайте посадкову яму достатньо великого розміру, щоб коріння могло зручно розміститися. Перед посадкою розпушіть дно і краї ями вилами. Якщо ґрунт у вашому саду дуже суглинистий або дуже піщаний, змішайте викопаний ґрунт з компостом. Троянди люблять середньо-важкі ґрунти, багаті гумусом. Виріжте всі хворі, пошкоджені частини коренів.

Надземні пагони обріжте до двох-трьох бруньок. Тримайте кущ троянди в посадковій ямі так, щоб точка щеплення (невелика опуклість між корінням і пагонами) знаходилася на 3−5 см нижче поверхні ґрунту, і засипте ґрунт. Обережно струсіть троянду і щільно притисніть ґрунт рукою, притримуючи троянду іншою рукою так, щоб місце щеплення залишалося під ґрунтом.

Інтенсивно полийте троянду, щоб всі порожнини в ґрунті заповнилися землею. Нарешті, засипте троянду садовою землею так, щоб стирчали лише кінчики пагонів. Це зменшує випаровування і захищає рослину від морозів.

Додамо, що досвідчені садівники рекомендують дачникам, які висадили на своїх ділянках кущі троянд, не обрізати їх на зиму — в такому разі рослина втрачає життєві сили і йде на зимівлю ослаблою. Їх обрізку краще робити навесні, видаляючи пошкоджені пагони до місця першої бруньки. А ще кущі можна «омолодити», використовуючи досить простий засіб.

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