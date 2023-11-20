Байден запропонував план щодо сектора Гази, Нетаньяху відреагував скептично

Після провалу мирного саміту в Єгипті, де арабські країни відмовилися визнати ХАМАС відповідальним за загибель сотень людей, президент США Джо Байден запропонував свій план встановлення тривалого і міцного миру на Близькому Сході. Зробив він це у статті, яку опублікувала впливова американська газета The Washington Post.

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«Сектор Газа і Західний берег річки Йордан мають возз'єднатися під управлінням єдиної структури, зрештою, під керівництвом відродженої палестинської адміністрації, поки ми працюємо над рішенням, яке передбачає існування двох держав», — упевнений Байден.

Він нагадав, що під час масштабного нападу терористичної організації ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня бойовики жорстоко вбили 1200 осіб, зокрема 35 американських громадян. Байден назвав це «найстрашнішими звірствами, вчиненими щодо єврейського народу за один день із часу Голокосту».

«Палестинський народ заслуговує на власну державу і звільнення від ХАМАС. Рішення, що передбачає існування двох держав, — єдиний шлях, щоб гарантувати довгострокову безпеку як ізраїльського, так і палестинського народів», — вважає Джо Байден.

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«Поки ХАМАС дотримується своєї ідеології руйнування, припинення вогню — це не мир. Для членів ХАМАС кожне припинення вогню — це час, який вони використовують для поповнення запасів ракет, передислокації бойовиків і поновлення вбивств шляхом нових атак на невинних людей. Якщо ХАМАС залишить сектор Гази під своїм контролем, це вкотре посилить його ненависть і позбавить палестинців можливості побудувати щось краще для себе», — упевнений Байден.

Американський лідер проводить паралелі між діями президента росії володимира путіна, який розв'язав війну проти України, і нападом ХАМАС на Ізраїль.

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«Як путін, так і ХАМАС ведуть бої, щоб стерти з карти сусідні демократичні країни. Як путін, так і ХАМАС хочуть зруйнувати широку стабільність та інтеграцію в регіоні й отримати вигоду з безладу, що виник при цьому. Америка цього не допустить — заради власних інтересів безпеки — і заради блага всього світу», — підкреслює президент США.

«З досвіду двох світових воєн минулого століття ми знаємо, що коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не згасає сама собою. Вона безпосередньо втягує Америку. Ось чому наша прихильність Україні сьогодні — це інвестиції в нашу власну безпеку. Вона запобігає більш масштабному конфлікту завтра», — зазначає у своїй статті Байден.

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Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скептично поставився до плану Байдена щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

«Думаю, що адміністрація Палестинської автономії в її нинішньому вигляді не в змозі взяти на себе відповідальність за сектор Газа», — заявив Нетаньяху на пресконференції в Тель-Авіві.

«Я вірю, що зрештою ми дійдемо згоди зі США і з цього питання: неможливо встановити в секторі Гази цивільний уряд, який підтримує тероризм, заохочує тероризм, фінансує тероризм і навчає тероризму», — заявив ізраїльський прем'єр.

Нетаньяху нагадав, що глава Палестинської адміністрації Махмуд Аббас, як і раніше, відмовляється засудити масові вбивства, скоєні бойовиками ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня.

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