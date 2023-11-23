Перевізники розпочали блокаду четвертого пункту пропуску на українсько-польському кордоні
Польські перевізники, які блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною, не пропускаючи вантажний транспорт, як і обіцяли, поширили свою акцію на четвертий.
Як повідомляють в ДПСУ, на польскій території перед пунктом пропуску «Медика» (Республіка Польща), суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині» розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів.
«У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд. Блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада. Водночас перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не передбачається», — повідомляють українські прикордонники.
Нагадаємо, що блокування руху поляки розпочали 6 листопада, вимагаючи повернення практики дозволів для українських перевізників, яка була скасована до літа 2024 року після початку російського широкомасштабного вторгнення. За цей час біля кордону у величезних чергах застрягли тисячі вантажівок.
Директор Консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн у зв`язку з подіями на кордоні пише про проблеми на ринку скрапленого газу
Тим часом «Укрінформ» повідомляє, що на паркінгу біля Корчової помер 56-річний український водій, який чекав на перетин кордону майже три доби. Голова ГО «Міжнародні автомобільні перевізники України» Володимир Михалевич зазначив, що польська поліція заявляє про природну смерть, але обставини ще з’ясовуються. Це не поодинока смерть. Так, 11 листопада помер 54-річний водій вантажівки. Це сталося на паркуванні неподалік пункту пропуску Дорогуськ — Ягодин.
Нагадаємо, що розслідування інформагенції Guildhall виявило, що блокувальники кордону взаємодіють із особами, які мають зв'язки з російською федерацією.
Фото — скріншот117