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Книга рецептів

Дуже ніжний тортик до чаю або кави: просто тане в роті

22:28 30 листопада 2023
ніжний торт

Часто в кондитерських і кафе, а також у ресторанах можна почути розмови відвідувачів про те, як недешево коштує шматочок тортика або порційний десерт. Часом звучить навіть обурення. У таких ситуаціях завжди хочеться сказати: так спробуйте приготувати ласощі вдома! Буде і дешевше (причому, істотно) і, можливо, навіть смачніше, оскільки продукти ви можете вибирати самі — як то кажуть, найкращі.

У цьому тортику використовується згущене молоко — нагадаємо рецепт домашнього згущеного молока.

- Цей ніжний тортик ідеальний до кави або чаю, а готується досить просто, — каже Елла Іванова. — Він просто тане в роті!

Ніжний тортик

Для тіста

  • 1 яйце
  • 100 г борошна
  • 200 г згущеного молока
  • 25 г вершкового масла
  • 4 г розпушувача тіста
  • Сіль — щіпка

Крем

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  • 300 г м'якого сиру
  • 80 г вершків
  • 30 г цукрової пудри

Для тіста збити блендером згущене молоко з яйцем і вершковим маслом. Додаємо борошно, розпушувач тіста та сіль. Замішуємо тісто на маленьких обертах. Викладаємо на пергамент тонким шаром. Випікаємо при 180 градусах до готовності. Поки випікається тісто, готуємо крем, збиваючи всі інгредієнти.

Коли корж охолоне, розрізаємо на три або чотири частини, перемазуємо кремом.

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Нагадаємо рецепт ніжних і смачних картопляних оладок та омлету до сніданку.

Фото з альбому Елли Іванової

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