Ада Роговцева: «Після заміни кришталика читаю без окулярів по сім-вісім годин на день»

На своїй сторінці у фейсбуці народна артистка України Ада Роговцева поділилася враженнями після операції з приводу заміни кришталика:

«Уявляєте, я тепер бачу найменший листочок на найдальшому дереві! Можу читати без окулярів по сім, а іноді й по вісім годин на день!».

РЕКЛАМА

Майже 30 років тому Аді Роговцевій зробили операцію з приводу катаракти на одному оці. І тільки зараз вона наважилась прооперувати друге. Виступаючи як почесна гостя перед офтальмологами на «Рефракційному пленері 2023» — значущій для фахівців події, яка відбувалася в «Українському домі», — Ада Роговцева зауважила, що дійсно відчула, як змінюються медичні технології, наскільки легше, попри поважний вік, вона перенесла втручання.

— Не треба боятись операції, бо результат може, як у мене, перевершити всі сподівання, — сказала актриса. - Офтальмологи — надзвичайні люди, у яких з пацієнтами виникають особливі стосунки, бо пацієнти довіряють їм свої очі… Ви рятуєте зір нашим військовим, а це іноді буває вкрай важко. Крім того, що операції потребують найвищого професіоналізму, потрібно ще вміти психологічно підтримати пораненого, виявляти щирість, турботливість, доброту.

РЕКЛАМА

— Професія офтальмолога важлива для всіх, в тому числі для лікарів первинної ланки, які повинні знати, як діяти у складних ситуаціях, куди надалі направити пацієнта, у якого є реальна загроза втратити зір, — сказав під час проведення пленеру ректор Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, член-кореспондент Національної Академії медичних наук України професор Юрій Кучин. — Дуже важливо, що колишні студенти, закінчивши університет, мають можливість продовжити навчання в нашому Інституті підвищення кваліфікації, брати участь в медичних конференціях, інших заходах, які допомагають їм знайомитись з новітніми медичними технологіями та застосовувати ці знання на практиці.

Ада Роговцева та Юрій Кучин вручили учасникам пленеру дипломи

РЕКЛАМА

— Під час війни і серед військових, і серед мирних жителів набагато зросла кількість пацієнтів, які отримують складні поєднані травми голови, кісток черепа, органів зору, — зауважив завідувач кафедри щелепно-лицьової хірургії та сучасних стоматологічних технологій Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету професор Андрій Копчак. — Як мультидисциплінарна команда ми часто працюємо разом з колегами-офтальмологами, офтальмопластиками, оптометристами. Маємо на меті врятувати людині обличчя, повернути втрачені функції щелеп, зберегти органи зору й можливість бачити світ. А це надзвичайно важлива мета, від реалізації якої залежить якість життя пацієнта. Добре, коли це вдається.

Організатор рефракційного пленеру, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії Інституту післядипломної освіти Національного медуніверситету член-кореспондент Національної медичної академії України, професор Сергій Риков розповів, що мета проведення заходу — оперативно знайомити колег зі світовими здобутками в галузі офтальмології.

РЕКЛАМА

— Ми маємо тісні контакти з колегами за кордоном, які діляться з нами своїм досвідом, — говорить Сергій Олександрович. — Співпрацюємо з фірмами, які постачають в Україну сучасне офтальмологічне обладнання для проведення якісної діагностики, для виконання надскладних операцій на очах. Буквально через три тижні після того, як в провідних медичних виданнях з’являється публікація про нову методику лікування, ми вже маємо змогу проводити тренінги для українських фахівців. У нашої кафедри є 10 клінічних баз, в тому числі в приватних клініках, і не тільки у столиці, а й у Львові, Івано-Франківську, Мукачеві, інших містах. Всі вони надають колегам можливість набувати практичного досвіду.

«Буквально через три тижні після того, як в провідних медичних журналах світу з’являється інформація про новітні методи лікування в офтальмології, ми з колегами детально аналізуємо можливості впровадження їх у практику», – говорить професор Риков

Коли ми готували пленер, на очі мені потрапила робота відомої української художниці Людмили Корж-Радько «Дорога додому», написана ще у 2009 році. Ця надзвичайно ніжна й красива робота, а також її назва, стали своєрідним епіграфом до нашої конференції.

Робота художниці Людмили Корж-Радько «Дорога додому» стала своєрідним епіграфом до «Рефракційного пленеру 2023»

— Ми віримо в Перемогу над ворогом і чекаємо повернення додому тих, хто змушений був поїхати з України через війну, — сказав професор Риков.

427

Читайте нас у Facebook та Instagram