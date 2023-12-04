«Зоря» у грі з «Рухом» перервала свою сумну програшну серію: відеоогляд матчу чемпіонату України

У понеділок, 4 грудня, в Ужгороді відбувся поєдинок стартового у другому колі, 16-го, туру української прем'єр-ліги, в рамках якого було скасовано матч «Минай» — «Динамо».

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Чемпіонат України. 16-й тур

4 грудня (понеділок)

«Зоря» (Луганськ) — «Рух» (Львів) — 0:0. Матч юніорських складів розпочався 4 грудня о 14.00.

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До поєдинку проти львів'ян «Зоря» підійшла не лише після розгрому від «Гента» у Лізі конференцій (1:4), а й із сумною 7-матчевою серією без перемог у всіх турнірах (за шести поразок!). Та й у турнірній таблиці УПЛ луганчан падати вже було особливо нікуди — нижче лише «Минай».

Матч вийшов бойовим, але без голів. «Зоря» перервала свою програшну серію, але, як і раніше, ніяк не може перемогти. З жовтня — тепер уже у 8 матчах.

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3 грудня (неділя)

«Шахтар» (Донецьк) — «Металіст 1925» (Харків) — 2:0 (Зубков, 59, Криськів, 78, з пенальті). Матч юніорських складів перенесено.

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«Чорноморець» (Одеса) — ЛНЗ (Черкаси) — 1:3 (Штогрін, 75 — Хобленко, 52, Наумець, 83, Олійник, 90+4). Юніорські склади — 2:1.

2 грудня (субота)

«Дніпро-1» — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (Леднєв, 4 — Челядін, 31, Феліпе, 42). Юніорські склади — 4:0.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Олександрія» — 2:1 (По, 78, Бізімана, 84 — Шулянський, 30). Юніорські склади — 1:2.

«Колос» (Ковалівка) — «Оболонь» (Київ) — 0:0. Юніорські склади — 3:0.

1 грудня (п'ятниця)

«Полісся» (Житомир) — «Верес» (Рівне) — 1:1 (Крушинський, 68 — Шестаков, 90+7). Юніорські склади — 2:0.

Становище команд:

1. «Кривбас» — 33 очки (16 матчів);

2. «Дніпро-1» — 33 (16);

3. «Полісся» — 31 (16);

4. «Шахтар» — 28 (14);

5. «Рух» — 25 (16);

6. «Динамо» — 22 (12);

7. «Ворскла» — 22 (16);

8. «Колос» — 21 (15);

9. ЛНЗ — 20 (16);

10. «Чорноморець» — 19 (15);

11. «Металіст 1925» — 15 (15);

12. «Оболонь» — 14 (15);

13. «Олександрія» — 13 (15);

14. «Верес» — 12 (15);

15. «Зоря» — 11 (13);

16. «Минай» — 6 (15).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»), Андрій Штогрін («Чорноморець»); 5 — Владислав Ванат («Динамо»), Олексій Гуцуляк, Олександр Філіппов (обидва — «Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Бені Макуана («Полісся»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

В останньому у році, що минає, 17-му, турі чемпіонату України зіграють: «Шахтар» — «Верес», «Полісся» — «Дніпро-1» (8 грудня); «Кривбас» — «Зоря» (9 грудня); «Ворскла» — «Рух», «Чорноморець» — «Колос» (10 грудня); «Динамо» — «Оболонь», «Металіст 1925» — «Олександрія» (11 грудня). Матч ЛНЗ — «Минай» перенесено. Крім того, на четвер, 7 грудня, заплановано перенесений поєдинок 3-го туру УПЛ «Динамо» — «Металіст 1925».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України дізналася можливих суперників у групі чемпіонату Європи.

Фото ФК «Зоря»

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