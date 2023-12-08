Рогалики з трояндовим варенням: смакота до ранкової кави

Якщо у холодну пору хочеться чогось смачненького і нема бажання бігти до магазину, цей рецепт стане для вас знахідкою. Тісто готувати просто, а результат точно вас порадує, рекомендує кулінарка Оксана Гладьо рецепт Дарії Цвек. До речі, нагадаємо рецепт сирних рогаликів.

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Рогалики з варенням 350 г борошна

200 г масла (спред, маргарин)

½ скл. сметани

1 ст. л. цукру

10 г дріжджів

щіпка солі

Приготування:

Борошно перетерти з маслом, цукор розтерти з дріжджами. Замісити круте тісто, покласти на 2 години в холодильник. Коли зліпите рогалики, випікати їх 20 хвилин в гарячій духовці при температурі — 210−220 градусів.

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Нагадаємо рецепт рогаликів із яблуком.

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