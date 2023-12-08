Рогалики з трояндовим варенням: смакота до ранкової кави
Якщо у холодну пору хочеться чогось смачненького і нема бажання бігти до магазину, цей рецепт стане для вас знахідкою. Тісто готувати просто, а результат точно вас порадує, рекомендує кулінарка Оксана Гладьо рецепт Дарії Цвек. До речі, нагадаємо рецепт сирних рогаликів.
Рогалики з варенням
- 350 г борошна
- 200 г масла (спред, маргарин)
- ½ скл. сметани
- 1 ст. л. цукру
- 10 г дріжджів
- щіпка солі
Приготування:
Борошно перетерти з маслом, цукор розтерти з дріжджами. Замісити круте тісто, покласти на 2 години в холодильник. Коли зліпите рогалики, випікати їх 20 хвилин в гарячій духовці при температурі — 210−220 градусів.
Нагадаємо рецепт рогаликів із яблуком.94