36.91 / 37.42 39.90 / 40.56
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Рогалики з трояндовим варенням: смакота до ранкової кави

20:15 10 грудня 2023
Рогаліки з трояндовим варенням

Якщо у холодну пору хочеться чогось смачненького і нема бажання бігти до магазину, цей рецепт стане для вас знахідкою. Тісто готувати просто, а результат точно вас порадує, рекомендує кулінарка Оксана Гладьо рецепт Дарії Цвек. До речі, нагадаємо рецепт сирних рогаликів.

Рогалики з варенням

  • 350 г борошна
  • 200 г масла (спред, маргарин)
  • ½ скл. сметани
  • 1 ст. л. цукру
  • 10 г дріжджів
  • щіпка солі

Приготування:

Борошно перетерти з маслом, цукор розтерти з дріжджами. Замісити круте тісто, покласти на 2 години в холодильник. Коли зліпите рогалики, випікати їх 20 хвилин в гарячій духовці при температурі — 210−220 градусів.

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт рогаликів із яблуком.

РЕКЛАМА

94

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

У січні-2024 в Україні можуть виникнути проблеми із виплатою пенсій: у чому причина

Фінальний вигляд страви

Рецепт незвичайної картоплі на свята від Лілії Цвіт: готується легко, виходить завжди дуже смачною, з ніжною сирною серединкою

Паштет

Паштет з лососевих обрізків — оригінальний та дуже смачний рецепт від відомого одеського фудблогера

Гороскоп

Попереду — крутий поворот: 2024 стане переломним у долі п'яти знаків зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту