10 грудня 2023

Упевнений, що багатьом з нас хоча б одного разу доводилося бути свідком того, що обізнані люди називають не дуже зрозумілим словом стрикінг. Знаєте, це коли під оглушливий рев трибун стадіону у розпал футбольного матчу на полі, спритно ухиляючись від розгублених стюардів, вибігає зовсім гола людина — і біжить, куди дивляться очі, насолоджуючись миттю сумнівної слави.

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Варто зауважити, що останнім часом це дивне явище стало досить поширеним. І тепер таких диваків (і дивачок, до речі) часто можна побачити не лише на футбольному полі, а й на презентаціях нових фільмів чи навіть на публічних виступах відомих політиків.

«Головне, щоб вас не спалили стюарди ще до початку стрикінгу, — ділиться професійними секретами Марк Робертс, якого бачила голим майже половина земної кулі. — Я тепер, типу, відомий став, тому зазвичай наношу грим перед тим, як вирушити на спортивну арену. А далі все просто: береш квиток ближче до поля. Одягаєш одяг, який можна потім легко скинути. Якщо стюарди тебе не впізнали, то в найкращий момент розштовхуєш їх на всі боки — і вперед. Далі все залежить вже від тебе. Ну, звісно, у нашому ремеслі головне — протриматись довше. Чим довше твій стрикінг, тим крутіший ти сам…»

Феномен стрикінгу зародився в англомовних країнах і набув популярності ще в XIX столітті. У студентському середовищі цілого ряду англійських та американських університетів нерідко для того, щоб потрапити в престижне юнацьке співтовариство, потрібно було зробити стрикінг навчальним кампусом. Причому під час бігу голяка зазвичай потрібно було ще щось голосно кричати. Незабаром стрикери почали з'являтись і на спортивних заходах.

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Спочатку найбільше від голих «бігунів» страждали змагання з крикету, але поступово явище поширилося і на футбол. Першим футбольним серійним стрикером вважається австралієць Майкл О'Брайєн, який вискакував на газон у чому мати народила у 1970-х роках. О'Брайєн віддав перевагу футбольним матчам. Хоча найперше його відоме оголене явище світу відбулося на регбійному поєдинку. 20 квітня 1974 року австралійський стрикер розпочав свою шалену акцію на матчі між регбійними збірними Англії та Франції, який проводився у Твікенхемі, західному передмісті Лондона.

Під час свого першого стрикінгу Майкла О'Браєна досить швидко затримали правоохоронці. Весь світ облетіла фотографія, на якій один із поліцейських, Брюс Перрі, акуратно прикриває чоловічу гідність О'Брайена власним головним убором. Твікенхемський стрикінг австралійського хулігана визнано одним із найвідоміших у світі «професійних» бігунів по полю.

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Слід зазначити, що стрикери відтоді вважають дуже почесним вибігти на газон саме в Твікенхемі — це місце стало культовим для нудистів від спорту. Найвідоміша «репліка» забігу Майкла О'Брайена відбулася в 1982 році, коли Еріка Роу, що міцно напідпитку, затиснувши в зубах сигарету і оголивши свої видатні груди, побігла по полю — до повного, до речі кажучи, захоплення публіки. Незабаром Еріку наздогнали поліцейські, причому один із них, нібито дублюючи дії Брюса Перрі, теж спробував прикривати груди красуні своїм головним убором. Зважаючи на архівні знімки, зробити це йому так і не вдалося. За свій єдиний (але який!) забіг Еріка Роу була удостоєна захопленого прізвиська «Твікенхемський стрикер». Оригінали фото з її скандальної акції тепер зберігаються у Твікенхемському музеї.

Вже давно помічено, що чим вищий рівень спортивного заходу, тим більше в ньому задіяно сил безпеки та складніше здійснити стрикінг. Каталонець Жауме Маркет-і-Кіт, більше відомий на прізвисько «Джиммі Джамп», знає про це не з чуток. У його «послужному списку» знамениті стригінги під час проведення таких грандіозних спортивних змагань, як футбольне іспанське «Ель Класіко», фінал чемпіонату Європи з футболу, фінал чемпіонату світу з футболу, Гран-прі «Формули-1», Кубок світу з регбі, «Євробачення» та безліч інших престижних подій у світі спорту. І не лише спорту. Виявляється, стрикінг — це ціла планета неприборканих пристрастей.

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Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.