Виведе плями і відновить розмір «сілих» речей: навіщо за старих часів прали з молоком

Досвідчені господині, які раніше розповіли, як можна врятувати одяг від жирних плям, поділилися секретами, як можна відновити речі із втраченим зовнішнім виглядом. Їх можна «реанімувати» молоком. Це народний засіб, який справляється із нескладними плямами, пише Useti.

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Молоко потрібно підігріти. Воно має бути теплим. Замочіть речі у молоці (футболки, блузки). Варто лишити так на 4 години. Після замочування виперіть речі звичним способом.

До речі, молоко допоможе відновити вовняні речі, якщо вони сіли після прання. Зробіть розчин із молока та води в рівних пропорціях.

Замочіть одяг на годину, сполосніть, а потім висушіть. Протягом цього часу постійно розтягуйте річ, яка сіла. Таким чином ви відновити її потрібний розмір.

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Відновити речі можна, якщо знати декілька народних хитрощів. Молоко є одним із засобів, яке здатне вивести плями і відновити розмір після невдалого прання.

Так, молоко дуже ефективно видаляє чорнильні плями. Щоб використати його для цієї мети, змочіть ватний диск у чайній ложці напою та обережно потріть ним пляму. Продовжуйте робити це, доки воно не зникне, пише «Телеграф».

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Якщо ви щойно пролили келих вина на сорочку, важливо відреагувати якнайшвидше. Налийте чайну ложку молока на винну пляму і обережно потріть її вологою тканиною. Якщо ви зробите все швидко, пляма зникне легко.

З жирними плямами слід також боротися негайно. Змочіть у молоці чисту зубну щітку, а потім акуратно потріть проблемну пляму. Залиште на 15 хвилин, потім покладіть річ у пральну машину і випрати її, як завжди.

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Крім того, молоко може бути ефективним проти плям від кави. Змішайте столову ложку води з чайною ложкою молока в невеликій мисці або чашці, а потім занурте у розчин ватний тампон. Потім використовуйте його для очищення проблемної ділянки до зникнення плями.

Також молоко може очистити плями від трави. Використовуйте ватний тампон, змочений у чайній ложці молока, і обережно потріть проблемну ділянку. Якщо це не допомагає, налийте таку ж кількість молока прямо на пляму і залиште на 10−15 хвилин, перш ніж відправити одяг у пральну машину.

За допомогою молока можна позбутися плям від кетчупу. Вилийте столову ложку молока на пляму, а потім обережно протріть його ватним тампоном. Якщо цього недостатньо, залиште молоко на плямі на 10 або більше хвилин, а потім помістіть річ у пральну машину.

Щоб очистити пляму крові на одязі, процес такий самий, як і попередній. Протріть пляму ватним тампоном, просоченим молоком до зникнення забруднення.

Як писали «ФАКТИ», раніше німецькі домогосподарки поділилися лайфхаком, який можна використовувати під час прання. Також за допомогою лайфхаків для прання можна зменшити рахунки за воду та світло.

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