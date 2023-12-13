Зелений соус з листя салату до новорічного столу: просто та швидко
Для багатьох людей соус чи не важливіший за основну страву. Він надає особливого смаку. Звичайно, на новорічному столі будуть традиційні улюблені у родині соуси. Але чому б не приготувати щось новеньке? Наприклад, зелений соус із листя салату. Купити його у супермаркетах зараз можна у будь-яку пору року. Частину використовуйте для приготування салатів та бутербродів, а те, що залишилося, ідеальне для створення соусу. До речі, 2024 рік — рік зеленого дерев'яного Дракона, тому, за повір'ями, на святковому столі бажані страви із зеленню. Соус з листя салату — те, що треба.
Рецептом смаколика поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати смачне вівсяне печиво.
— Цей соус смачний та корисний, — каже Елла Іванова. — Горіхи можна використовувати будь-які.
Зелений салатний соус
Салат — пучок
2 зубки часнику
Сіль
1 чайна ложка лимонного соку
3−4 столові ложки олії
30 г горіхів
Цедра лимона
Листя салату пропустити через блендер. Потім додати часник, сіль, лимонний сік, горіхи, цедру й збити.
Смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом запашного різдвяного кексу з цукатами.
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Фото з альбому Елли Іванової22