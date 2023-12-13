Зелений соус з листя салату до новорічного столу: просто та швидко

Для багатьох людей соус чи не важливіший за основну страву. Він надає особливого смаку. Звичайно, на новорічному столі будуть традиційні улюблені у родині соуси. Але чому б не приготувати щось новеньке? Наприклад, зелений соус із листя салату. Купити його у супермаркетах зараз можна у будь-яку пору року. Частину використовуйте для приготування салатів та бутербродів, а те, що залишилося, ідеальне для створення соусу. До речі, 2024 рік — рік зеленого дерев'яного Дракона, тому, за повір'ями, на святковому столі бажані страви із зеленню. Соус з листя салату — те, що треба.

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Рецептом смаколика поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати смачне вівсяне печиво.

— Цей соус смачний та корисний, — каже Елла Іванова. — Горіхи можна використовувати будь-які.

Зелений салатний соус Салат — пучок 2 зубки часнику РЕКЛАМА Сіль 1 чайна ложка лимонного соку 3−4 столові ложки олії РЕКЛАМА 30 г горіхів Цедра лимона РЕКЛАМА Листя салату пропустити через блендер. Потім додати часник, сіль, лимонний сік, горіхи, цедру й збити.



Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом запашного різдвяного кексу з цукатами.

Фото з альбому Елли Іванової

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