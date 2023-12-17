Гноми — казкові персонажі, які допомагають Санта Клаусу і наповнюють свято особливими барвами та емоціями. Існує прикмета, що якщо подарувати гнома близькій людині, то вона неодмінно отримає те, чого їй не вистачає у житті. Так це чи ні, певно невідомо, але погодьтесь, що така прикмета налаштовує на оптимізм та віру у дива. Гноми київської майстрині Наталії Семенюк випромінюють доброту. У інтерв’ю «ФАКТАМ» вона розповіла про те, як створює своїх улюбленців та як гномами можна декорувати оселю напередодні зимових свят.

«Гноми вважаються помічниками Санти»

— Гноми — це втілення скандинавської традиції, яка непомітно прижилася і у нас, їх полюбили і дорослі, і діти, — говорить Наталія Семенюк. — Мої гноми приносять в дім свято, тепло, радість, вони дарують посмішку, хороший настрій та відчуття затишку. Для їх створення я використовую мʼякенькі, тактильно приємні матеріали. Для тіла — фліс полар, трикотажну вовну, для шапочок та рукавичок — вʼязаний трикотаж, мікрофліс. Наповнювач — гіпоалергенний синтепух. Помпони на шапочках я роблю власноруч із напівшерсті. Борода — це штучне хутро. Одяг — із бавовни. Мої гноми відомі в Україні, Франції, на Мальдівах, у Словенії…

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— З чого почалася ваша творчість?

— За фахом я бухгалтер, маю ступінь магістра. Працювала за фахом, але, коли син пішов до школи, вирішила, що все ж я більше мама, ніж бухгалтер. Я непосидюча і тому знайшла себе в творчості, чим займаюсь і досі. Історія створення гномів така: одного разу у школі, де вчився син, проходив новорічний ярмарок (це був 2018 рік). Мені захотілося створити для цього заходу щось цікаве. Я бачила безліч гномів на просторах інтернету, але мріяла, щоб мої були не такі, як у інших. Зробила викрійку, зшила, вийшло симпатично. Трьох моїх гномів купили одразу. Відтоді я почала отримувати замовлення. З кожним роком удосконалювала викрійки, експериментувала з різними матеріалами…

Гноми Наталії Семенюк дарують відчуття затишку

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— Чому у гномів шапки зазвичай закривають очі?

— Це не випадково. Пояснення знаходимо у легендах. Гном — це невелике створіння з довгою білою чи сивою бородою, яка закриває майже все обличчя, має великий ніс і схожий на маленького дідусика, який ховає очі під своїм капелюшком. А все тому, що їхні зіниці трикутні й світяться — і щоб бути менш помітними і впізнаваними серед людей, вони так ховають свої оченята. Інша легенда говорить про те, що гноми — нічні істоти. Вони бояться яскравого сонця, бо під його промінням можуть перетворитися на камінь.

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— Чому гноми асоціюються із зимовими святами?

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— Вважається, що вони оберігають домівки від зла, недобрих людей і нещасть. Отож, гном — один із популярних подарунків на свята. Гном гостинно зустрічає гостей і пильнує їх. Якщо людина недоброзичлива, то гном обовʼязково це побачить і вбереже господарів від тих, у кого недобрі наміри. Також гноми оберігають і люблять домашніх тварин. А ще гноми приносять господарям достаток та удачу.

— А це всім дуже потрібно.

— До речі, гноми ще й вважаються помічниками Санти. Саме вони збирають та пакують подарунки діткам. А ще, згідно з легендою, якщо ви тримаєте свій дім у чистоті та залишите гномам мисочку каші на Різдво, вони винагородять вас подарунками й принесуть в дім частинку магії й свята.

Гном – один із популярних подарунків на зимові свята

«Гноми працьовиті, турботливі і дружні, вони допомагають один одному. Я дуже ціную це в людях»

— Що найскладніше у вашій роботі?

— Зробити ідеальну викрійку гнома, а також підібрати фактуру, щільність, тональність тканин для вбрання. Зазвичай взимку це кавові та ванільні відтінки, вони теплі і приємні. Ну і, звісно, традиційні червоні та сірі.

— Котрий з гномів ваш улюблений?

— Я не маю улюбленців, коли я їх створюю, то люблю кожного — вони такі мʼякенькі, тепленькі, ніжні й милі.

— Що вас надихає у творчості?

— Відгуки, щирі й по-дитячому теплі, радісні емоції людей, яким подобаються мої роботи. Для мене це найголовніше, адже я вкладаю в них не тільки матеріали, свою працю, час, а й частинку своєї душі і любові. І коли все це поєднується, тоді виникає відчуття радості, чарівності і святковості. А ще на творчість надихає наближення свята, коли місто починає світитися яскравими вогниками, падає сніг, у вікнах мерехтять гірлянди і хочеться святкової атмосфери.

Добрі гноми Наталії Семенюк викликають позитивні емоції

— Які твори світового мистецтва про гномів у вас улюблені?

— Казка «Білосніжка і сім гномів», а також її екранізація. Гноми працьовиті, турботливі та дружні, вони допомагають один одному і підтримують. Я дуже ціную це в людях.

— Яке ваше творче кредо?

— Якість у всьому — це перш за все.

«Прикрасьте гномами декоративний вінок на вхідних дверях»

— Якому гному віддати перевагу, щоб декорувати оселю?

— Обирайте очима і серцем того, що до вподоби вам. Скандинавські гноми зазвичай у сіро-червоній гаммі кольорів. Але я спробувала створити гномів у кавово-ванільних відтінках, і вони прижилися та полюбилися, тепер вони найбажаніші у поціновувачів моєї творчості.

— Як вписати гномів у святковий декор оселі?

— Гноми можуть прикрасити весь дім — від вітальні до ванної кімнати. Поставте їх під ялинку поруч із санчатами або купою запакованих подарунків. Чудове місце біля входу в дім. Якщо гномів кілька, можна розставити їх на сходах. Гноми можуть бути у декорі текстилю — наприклад, подушок на дивані, ковдри, серветок… Ванну кімнату прикрасить мило у вигляді гномиків або свічки. Особливе місце для вияву фантазії — дитяча кімната. Помістіть гномів на підвіконні поруч з гірляндою, що світиться маленькими вогниками. Прикрасьте гномами декоративний вінок на вхідних дверях.

— Чи є гноми у вашій оселі?

— Так, звичайно. Вони стоять у вітальні на поличці разом із святковим декором та під ялинкою.

Наталія Семенюк: «На творчість мене надихає наближення свята»

— Що створюєте, окрім гномів?

— Декоративні новорічні віночки, сніговиків, святкові композиції, текстильні ялинки, різдвяних янголів.

— Чи траплялись у вашій творчості дива?

— Справжнє диво для мене — це той позитив, який випромінюють поціновувачі моєї творчості. Якось мене попросили створити янголів на подарунок. Скоро я дізналася, що власниця подарунка, якій було понад сорок років, вийшла заміж. Янголів їй дарували із побажаннями знайти свою долю. І так сталося, що в короткий строк вона її знайшла. Таких історій багато, всіх і не згадаєш, а коли їх розповідають, стає тепло на душі. Важливо вірити у дива і створювати їх!

Фото з альбому Наталії Семенюк

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