Новорічна пора казково гарна. Один із її атрибутів — свічки. Вони створюють особливу атмосферу. Запалюєш свічку, коли стемніє, і починаєш мріяти… Це свого роду медитація.

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Про те, як обрати якісну свічку, яка б горіла довго та була нешкідлива для здоров’я, «ФАКТАМ» розповіла майстриня Тетяна Микитюк, яка створила дуже гарну новорічну колекцію свічок.

«Свічка-будиночок асоціюється із затишком, теплом та родинним щастям»

- Я — творча людина, люблю малювати, фотографувати, створюю новорічний декор, — говорить Тетяна Микитюк. - Виготовлення свічок — новий етап в моєму житті. Через війну в ньому, як і в житті багатьох співвітчизників, сталися зміни — переоцінка цінностей, а також свого перебування на цій планеті. Деякий час мені довелось пожити за кордоном. Там доля мене звела з людьми, які надихнули мене на реалізацію моїх здібностей. Великою мотивацією для мене є усвідомлення того, скільки радості мені приносять результати творчості й відгуки поціновувачів краси. Мені подобається вибирати аромати та кольори, декорувати вироби за своїм смаком. Це так чудово, що в мене є можливості для втілення власних ідей і уподобань.

— Яка особливість вашої новорічної колекції?

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— Для її створення я вибрала кілька форм свічок, які символізують цю казкову пору року. Це ялинка, рукавичка, олень, шишка, будиночок, подарунок…

Свічка у вигляді рукавички є символом теплих стосунків, дружби, любові, турботи

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— Яка ж у вас улюблена форма свічок?

- У вигляді будиночку. Ця свічка асоціюється із затишком, теплом та родинним щастям. А ще мені дуже подобається свічка -рукавичка, на якій видно навіть дрібні деталі, такі як лицьові та виворітні петлі. Раніше уявити зиму і прогулянки без рукавичок було неможливо. Ця свічка є символом теплих стосунків, дружби, любові, турботи. Свічка у вигляді оленя, напевно, найніжніша в новорічній колекції. Вона викликає яскраві емоції. Олені в мене асоціюються з дитинством, казками, мультфільмами та різдвяними святами і мають символічне значення, яке пов'язане з надією, добром та чарівністю цієї пори року. Свічки — чудовий подарунок до зимових свят. Запалюйте їх та даруйте з побажанням світла в житті рідних та близьких вам людей.

«Декор для свічок з вощини я роблю зі справжніх сухоцвітів, а взимку додаю палички кориці, шишки, мох…»

— Як вибрати свічку, щоб вона була нешкідлива для здоров’я і довго світила?

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- Я рекомендую вибирати свічки з натуральних матеріалів, таких як соєвий, пальмовий та бджолиний віск. А от свічки з парафіну купувати не раджу, оскільки це вторинний продукт переробки нафти. Вони шкідливі для здоров'я, особливо в закритих приміщеннях. Якщо маєте алергію, рекомендую купувати свічки без сильних ароматизаторів. Свічки, які знаходяться у формах (дерев'яних, скляних, металевих, гіпсових) горять набагато довше, ніж свічки у вигляді різних фігурок. Для свічок у формах використовують як бавовняні Ґноти, так і дерев'яні. Свічки з дерев’яним Ґнотом чарівно потріскують, як дрова у каміні в морозний вечір.

Казково гарні свічки-шишечки

— І це чарівно!

— Але треба знати, що свічка з дерев'яним Ґнотом горить трішки менше, ніж з бавовняним. Свічки у вигляді фігурок (ялинка, шишка, рукавичка) мають теж свої переваги. Спостерігати за тим, як віск плавиться і стікає донизу — свого роду медитація. Це наче чарівний танок воску, світла і тіней.

— Які ще особливості соєвих свічок та з вощини варто враховувати?

- Соєвий віск має рослинне походження, що робить його екологічно чистим. Вони можуть горіти триваліше, дають менше диму й не мають неприємного запаху. Ці свічки зазвичай дорожчі. Свічки з натуральної вощини мають медовий аромат. Також плюс у тому, що ці свічки часто виробляються без додавання штучних компонентів. Однак, на жаль, різноманіття форм і кольорів у свічках з вощини невелике. Але їх можна чудово декорувати. Декор для свічок з вощини зазвичай я роблю зі справжніх сухоцвітів, а взимку додаю палички кориці, шишки, мох, штучні ягідки, хвою…

— Як правильно зберігати свічки?

— Для того, щоб вони прослужили вам якнайдовше, потрібно тримати їх в сухому та прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів та джерел тепла. Це допоможе уникнути розтоплення та деформації. Також важливо уникати контакту свічки з вологою, бо такий контакт сприяє псуванню свічки. Термін придатності соєвих свічок близько року. Свічки з вощини найкраще зберігати таким способом — загорнути в папір чи бавовну, покласти у шухляду чи шафу (сухе та захищене від світла місце). Термін придатності свічок з вощини може бути до десяти років або навіть більше, залежно від якості вощини та умов зберігання.

— Що найскладніше у створенні свічок?

— Чогось надскладного тут немає, але потрібні час та терпіння, адже перш ніж свічка вийде ідеальною, доведеться зробити чимало спроб.

Дуже вишукана свічка зі сніжинками

«Створюю свічки з любов'ю, вкладаю у них частинку власної енергії, щоб вони несли тепло і світло у серця»

— Чи варто купувати свічки з кількома ґнотами?

- Кілька ґнотів у свічці встановлюють не для краси, а для того, щоб весь віск розплавився і вона догоряла до країв. Зазвичай це стосується великих свічок. На мою думку, свічка з кількома ґнотами дарує вау-ефект.

— Як правильно користуватись свічками?

- Не треба задувати свічку, її потрібно просто накрити кришкою (найчастіше вона йде в комплекті) або використовувати спеціальний гасник. Так ґніт не тлітиме, а дим і кіптява не проникатимуть у віск і не порушуватимуть чистоту його аромату. Важливо знати обов'язкові правила з експлуатації свічок. Не дозволяйте, щоб свічка згоряла до кінця. Рекомендується припинити використання свічки, як тільки до дна залишається орієнтовно два сантиметри воску (у випадку, якщо це свічка в якійсь формі — дерев'яній чи скляній). Інакше форма може перегрітися та тріснути. Для інших видів свічок горіння теж слід припинити, як тільки залишається 2 см воску. Це гарантує, що ґніт буде у вертикальному положенні і горіння буде під контролем.

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Кожну свічку потрібно ставити у підсвічник чи на підставку, щоб запобігти пошкодженню поверхні, на якій стоїть свічка. Не можна ставити запалену свічку біля одягу, фіранок, ялинки, книжок чи інших легкозаймистих речей, а також залишати запалену свічку без нагляду.

Не розташовуйте свічку у місцях, де можливі протяги чи повітряні потоки — по-перше, так свічка швидше згорить, по-друге полум'я може перекинутись на якісь речі. Ну, і звичайно, ж не ставте свічку в безпосередній досяжності для дітей та домашніх улюбленців.

Декор свічок створює особливий настрій

— Яке ваше творче кредо?

— Я створюю свічки з любов'ю, вкладаю у них частинку власної енергії, щоб вони несли тепло і світло у серця.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з майстринею Наталею Гуменюк: «Ялинка, прикрашена квітами ручної роботи, завжди викликає захоплення».

На фото у заголовку Тетяна та її свічки

Фото з альбому Тетяни Микитюк

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