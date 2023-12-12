Відбивні з курячих сердець до Нового року: смачно та бюджетно
Новий рік не за горами. А ви вже продумали святкове меню? Якщо ні, треба поквапитися. Адже, коли людина робить щось поспіхом, настрій зовсім не той. Крім того, планування допоможе вам суттєво заощадити. Наприклад, страви з курячих сердець та печінки смачні та бюджетні. Якщо очікуєте на свята гостей, варто порепетирувати з приготуванням страви, якщо вона для вас нова. Відбивні із сердечок гарні й для свят, і для буднів.
Рецептом чудових відбивних з курячих сердець поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповідала, як приготувати ароматний різдвяний кекс із цукатами.
— Курячі серця, якщо їх правильно приготувати, можуть бути справжнім делікатесом, — каже Елла Іванова. — Спробуйте це зробити — не пошкодуєте.
Відбивні з курячих сердець
500 г курячих сердець
2 яйця
Борошно для панірування
Сіль
Перець
Сушений часник
Серця розрізаємо та видаляємо все зайве. Відбиваємо, накривши харчовою плівкою.
Яйця злегка збиваємо та додаємо в цю суміш сушений часник, сіль| і перець. Покриваємо нею серце, потім обвалюємо в муці і смажимо.
Смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом зелених новорічних млинців.
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Фото з альбому Елли Іванової90