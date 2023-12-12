Відбивні з курячих сердець до Нового року: смачно та бюджетно

Новий рік не за горами. А ви вже продумали святкове меню? Якщо ні, треба поквапитися. Адже, коли людина робить щось поспіхом, настрій зовсім не той. Крім того, планування допоможе вам суттєво заощадити. Наприклад, страви з курячих сердець та печінки смачні та бюджетні. Якщо очікуєте на свята гостей, варто порепетирувати з приготуванням страви, якщо вона для вас нова. Відбивні із сердечок гарні й для свят, і для буднів.

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Рецептом чудових відбивних з курячих сердець поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповідала, як приготувати ароматний різдвяний кекс із цукатами.

— Курячі серця, якщо їх правильно приготувати, можуть бути справжнім делікатесом, — каже Елла Іванова. — Спробуйте це зробити — не пошкодуєте.

Відбивні з курячих сердець 500 г курячих сердець 2 яйця РЕКЛАМА Борошно для панірування Сіль Перець РЕКЛАМА Сушений часник Серця розрізаємо та видаляємо все зайве. Відбиваємо, накривши харчовою плівкою. РЕКЛАМА Яйця злегка збиваємо та додаємо в цю суміш сушений часник, сіль| і перець. Покриваємо нею серце, потім обвалюємо в муці і смажимо. Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом зелених новорічних млинців.

Фото з альбому Елли Іванової

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