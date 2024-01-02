38.19 / 39.07 42.05 / 43.14
Київ: -3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Шпинатний рулет з лососем — смачна, яскрава та швидка закуска від фудблогерки Валерії Велігури

17:29 2 січня 2024
Рулет зі шпинатом та лососем

Фудблогерка Валерія Велігура, яка раніше поділилася рецептом закуски «Мандаринки», розповіла, як приготувати яскравий шпинатний рулет з лососем.

Цей повітряний шпинатний бісквіт з ніжним крем-сиром та слабосоленим лососем, який швидко готується може прикрасити й святковий стіл, стверджує фудблогерка.

Інгредієнти (форма 28*20 см):

  • 150 г свіжого шпинату;
  • 3 яйця;
  • Дрібка солі;
  • 50 г борошна;
  • 175 г крем-сиру;
  • Приблизно 200 г слабосоленого лосося.

Читайте також: Млинці зі шпинату, як у найкращих ресторанах: рецепт відомої кулінарки

Приготування:

РЕКЛАМА
  • Шпинат заливаємо окропом і через хвилину зливаємо всю воду. Даємо охолонути, додаємо яєчні жовтки та пробиваємо блендером до однорідності. Додаємо просіяне борошно та перемішуємо.
  • Білки з сіллю збиваємо міксером до піків і в 3 етапи вводимо у тісто (обережно перемішуючи лопаткою знизу догори).
  • Виливаємо на лист з пергаментом і випікаємо у розігрітій до 180 гр духовці 10 хв.
  • Після охолодження покриваємо шаром крем-сиру та шаром лосося.
  • Щільно загортаємо в рулет, обертаємо харчовою плівкою та прибираємо у холодильник на декілька годин або на ніч.

Рецепт кіша з бринзою, шпинатом та помідорами читайте на нашому сайті.

Фото зі сторінки фудблогерки

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

57

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тереза Йогауг

Чотириразова олімпійська чемпіонка вийшла заміж після народження дитини: весільні фото

Ані Лорак

«Можна ще і підривати заводи»: українці відреагували на новорічне привітання Лорак

Даяна Ястремська

Смертоносний «шахед» новорічної ночі «привітав» в Одесі рідних Даяни Ястремської

авіакатастрофа

В аеропорту Токіо зіткнулися два літаки: є загиблі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту