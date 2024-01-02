Шпинатний рулет з лососем — смачна, яскрава та швидка закуска від фудблогерки Валерії Велігури

Фудблогерка Валерія Велігура, яка раніше поділилася рецептом закуски «Мандаринки», розповіла, як приготувати яскравий шпинатний рулет з лососем.

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Цей повітряний шпинатний бісквіт з ніжним крем-сиром та слабосоленим лососем, який швидко готується може прикрасити й святковий стіл, стверджує фудблогерка.

Інгредієнти (форма 28*20 см): 150 г свіжого шпинату;

3 яйця;

Дрібка солі;

50 г борошна;

175 г крем-сиру;

Приблизно 200 г слабосоленого лосося.

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Приготування: РЕКЛАМА Шпинат заливаємо окропом і через хвилину зливаємо всю воду. Даємо охолонути, додаємо яєчні жовтки та пробиваємо блендером до однорідності. Додаємо просіяне борошно та перемішуємо.

Білки з сіллю збиваємо міксером до піків і в 3 етапи вводимо у тісто (обережно перемішуючи лопаткою знизу догори).

Виливаємо на лист з пергаментом і випікаємо у розігрітій до 180 гр духовці 10 хв.

Після охолодження покриваємо шаром крем-сиру та шаром лосося.

Щільно загортаємо в рулет, обертаємо харчовою плівкою та прибираємо у холодильник на декілька годин або на ніч.

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Фото зі сторінки фудблогерки

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