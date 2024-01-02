Шпинатний рулет з лососем — смачна, яскрава та швидка закуска від фудблогерки Валерії Велігури
Фудблогерка Валерія Велігура, яка раніше поділилася рецептом закуски «Мандаринки», розповіла, як приготувати яскравий шпинатний рулет з лососем.
Цей повітряний шпинатний бісквіт з ніжним крем-сиром та слабосоленим лососем, який швидко готується може прикрасити й святковий стіл, стверджує фудблогерка.
Інгредієнти (форма 28*20 см):
- 150 г свіжого шпинату;
- 3 яйця;
- Дрібка солі;
- 50 г борошна;
- 175 г крем-сиру;
- Приблизно 200 г слабосоленого лосося.
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Приготування:
- Шпинат заливаємо окропом і через хвилину зливаємо всю воду. Даємо охолонути, додаємо яєчні жовтки та пробиваємо блендером до однорідності. Додаємо просіяне борошно та перемішуємо.
- Білки з сіллю збиваємо міксером до піків і в 3 етапи вводимо у тісто (обережно перемішуючи лопаткою знизу догори).
- Виливаємо на лист з пергаментом і випікаємо у розігрітій до 180 гр духовці 10 хв.
- Після охолодження покриваємо шаром крем-сиру та шаром лосося.
- Щільно загортаємо в рулет, обертаємо харчовою плівкою та прибираємо у холодильник на декілька годин або на ніч.
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Фото зі сторінки фудблогерки57