Може допомогти харчова сода: як позбутись неприємних запахів у будинку

Якщо у вашій оселі запах плісняви, чогось несвіжого, чи є запах домашніх тварин або пахне свіжою фарбою, неприємний запах може дратувати, пише видання Rentec direct. Не всі неприємні запахи в будинку вимагають складного плану усунення. Прості методи можуть бути дуже ефективними, не вимагаючи великих інвестицій і не змушуючи вас попотіти. Спробуйте ці методи. До речі, нагадаємо про найкращі природні засоби для видалення запаху у ванній кімнаті.

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Іноді найпростіше рішення насправді є найкращим. Провітрювання квартири або будинку та забезпечення циркуляції свіжого повітря може творити чудеса. Це особливо актуально у випадку затхлих запахів або слабких хімічних запахів свіжої фарби чи промислових миючих засобів. Радимо впустити трохи свіжого повітря — це все, що потрібно для того, щоб запахи розвіялися у вашому домі.

Магазинні засоби для усунення неприємних запахів можуть бути напрочуд ефективними, якщо їх правильно використовувати.

Для усунення затхлого запаху або запаху домашніх тварин на килимі ви можете дезодорувати квартиру за допомогою харчової соди. Тверді поверхні можна чистити пастою з соди або розчином оцту, щоб видалити частинки, що викликають неприємний запах.

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Розчин води, господарського мила та оцту може бути особливо ефективним для стін, які можуть мати залишкові запахи від гострої їжі або диму.

Якщо неприємний запах у вашій оселі спричинений сечею домашніх тварин, дезодорація квартири може бути складнішою. Якщо ви хочете спробувати усунути запах сечі домашнього улюбленця самостійно, вам знадобиться кілька додаткових інструментів. Килим, як відомо, є головним винуватцем запаху сечі домашніх тварин, використовуйте чорне світло, щоб визначити, де можуть бути основні плями сечі. Після їх виявлення можна використовувати ферментний засіб для чищення килимів, щоб точково обробити цю ділянку. Обов'язково протестуйте засіб на дуже маленькій і непомітній ділянці.

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Раніше «ФАКТИ» писали, навіщо досвідчені господині кладуть кілька ложок соди на дно відра для сміття.

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