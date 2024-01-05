Ідеально для вечері: готуємо затірку із куркою

Якщо ви любите галушки (наприклад, грибний суп на курячому бульйоні з галушками), всякого роду кльоцки, кнедлики та таке інше, то цей суп для вас! Поєднання бульйону з затіркою дуже смачне і ситне. Як то кажуть, обов'язково до проби, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців.

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Інгредієнти:

3 л води

800 г курки

150 — 200 г цибулі

100 г моркви

300 г картоплі

1 яйце

Сіль та спеції на смак

300 г борошна

30 г вершкового масла

50 г олії

Приготування:

Ставимо варити бульйон, варимо близько 1 години.

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Цибулю дрібно нарізаємо, моркву тремо на тертці, картоплю чистимо і нарізаємо кубиками.

Цибулю смажимо на розігрітій сковороді до золотистого кольору, додаємо моркву і тушкуємо на повільному вогні близько 10 хвилин.

Додаємо картоплю в бульйон, як тільки закипить, зменшуємо вогонь.

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Виймаємо куряче м'ясо і додаємо смажені моркву та цибулю, варимо до готовності овочів.

Приготування затірки: В просіяне борошно додаємо яйце і руками перетираємо з борошном, якщо потрібно, додаємо ще борошна. Просіюємо затірку від лишнього борошна крізь сито.

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Звільнене від кісток куряче м'ясо відправляємо в бульйон, додаємо затірку, весь час помішуючи, щоб вона не злиплася. Від моменту закипання варимо бульйон 5 хвилин. Куштуємо, додаємо улюблені спеції та зелень.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати курячий суп із домашньою локшиною.

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