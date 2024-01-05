Ідеально для вечері: готуємо затірку із куркою
Якщо ви любите галушки (наприклад, грибний суп на курячому бульйоні з галушками), всякого роду кльоцки, кнедлики та таке інше, то цей суп для вас! Поєднання бульйону з затіркою дуже смачне і ситне. Як то кажуть, обов'язково до проби, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців.
Інгредієнти:
- 3 л води
- 800 г курки
- 150 — 200 г цибулі
- 100 г моркви
- 300 г картоплі
- 1 яйце
- Сіль та спеції на смак
- 300 г борошна
- 30 г вершкового масла
- 50 г олії
Приготування:
Ставимо варити бульйон, варимо близько 1 години.
Цибулю дрібно нарізаємо, моркву тремо на тертці, картоплю чистимо і нарізаємо кубиками.
Цибулю смажимо на розігрітій сковороді до золотистого кольору, додаємо моркву і тушкуємо на повільному вогні близько 10 хвилин.
Додаємо картоплю в бульйон, як тільки закипить, зменшуємо вогонь.
Виймаємо куряче м'ясо і додаємо смажені моркву та цибулю, варимо до готовності овочів.
Приготування затірки: В просіяне борошно додаємо яйце і руками перетираємо з борошном, якщо потрібно, додаємо ще борошна. Просіюємо затірку від лишнього борошна крізь сито.
Звільнене від кісток куряче м'ясо відправляємо в бульйон, додаємо затірку, весь час помішуючи, щоб вона не злиплася. Від моменту закипання варимо бульйон 5 хвилин. Куштуємо, додаємо улюблені спеції та зелень.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати курячий суп із домашньою локшиною.
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