Понад 800 окупантів, 18 крилатих ракет та 9 бронемашин: в Генштабі назвали втрати російського ворога

Протягом минулої доби російський ворог завдав 55 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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На фронті відбулося 67 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки окупантів східніше Тернів Донецької області.

Також ЗСУ відбили 2 атаки противника в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

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Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби відбили 3 атаки противника поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

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Сили оборони також відбили 7 атак противника південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки.

На Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дії на позиції Сил оборони.

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Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів противника.

Як повідомляли «ФАКТИ», майже 60 ракет та дронів атакували Україну в ніч проти 8 січня. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Українські захисники збили 8 ударних БпЛА «Shahed-136/131» та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.



А сьогодні вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено будинки та авто.

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