Підступний план володимира путіна: хто прийшов йому на допомогу

Російський уряд знайшов спосіб компенсувати нестачу в підрозділах, які воюють в Україні, пише німецька газета Bild. володимир путін вирішив скористатися хвилею холодів, відключивши опалення у виправних колоніях. Передбачається, що це зробить умови утримання там настільки суворими, що ув'язнені вирішать взяти участь у війні в Україні.

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Вже півтора року російських в'язнів вербують воювати в Україні. Спочатку вербуванням займалося угруповання «Вагнера», але після смерті його лідера євгена пригожина в серпні минулого року цим займається міністерство оборони.

Як і раніше, полоненим обіцяють свободу після шести місяців на фронті та високу — за російськими мірками — зарплату, еквівалентну 2 000 євро.

«Однак кількість добровольців, які бажають воювати в лавах російської армії, в останні місяці зменшилася через те, що російські війська зазнають великих втрат, — пише Bild. — Багато ув'язнених розуміють, що не витримають пів року на фронті і не доживуть до обіцяної свободи».

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Одне з німецьких видань повідомило, що російська влада знайшла спосіб «купувати в'язнів» з виправних колоній для участі в бойових діях в Україні. На допомогу їм прийшло похолодання — температура подекуди опустилася до -35 градусів за Цельсієм.

При мінусовій температурі вони просто відключали опалення в колоніях, розповіла в інтерв'ю Bild Ольга Романова, засновниця організації з захисту прав ув'язнених Sitting Ruthenia.

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Російська активістка пояснила наміри москви. Мета — зробити умови утримання у в'язницях нестерпними, щоб утримувані там чоловіки поїхали в Україну, зазначила вона.

«За цим стоїть підступний план. У росії є три соціальні групи, до яких більшість громадян не відчувають жодного співчуття, коли вони гинуть на фронті — ув'язнені, меншини, що живуть у бідних регіонах далеко від Москви, і „нові“ громадяни. Поки ці три групи воюють і гинуть в Україні, володимир путін може створювати ілюзію нормальності для решти суспільства», — вважає Ольга Романова.

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Раніше повідомлялося, що в росії з’явився новий пригожин. Власник російської приватної військової компанії «Паладін» Георгій Закревський виступив з різкою критикою військового керівництва російської федерації, а також володимира путіна.

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