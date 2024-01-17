Стало відомо, чому Кейт Міддлтон не поїхала з принцом Вільямом до Балморалу, коли королева Єлизавета помирала

В уривку з книги королівського біографа Роберта Хардмана «Становлення короля: Король Чарльз III і сучасна монархія», опублікованому в Daily Mail, автор торкається подій, пов'язаних зі смертю королеви Єлизавети 8 вересня 2022 року.

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У той час як 41-річний Вільям та інші члени королівської сім'ї поспішили бути поруч з королевою в Балморалі після того, як лікарі оголосили, що вони «стурбовані» її здоров'ям, 42-річна принцеса Уельська вирішила залишитися вдома у Віндзорі з дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї. Це був початок нового семестру в новій для них школі, і Кейт вирішила, що один з батьків має бути з дітьми в такий важливий день, йдеться в уривку.

У 2022 році повідомлялося, що Меган Маркл попросили залишитися вдома, поки принц Гаррі здійснює свою подорож до Шотландії, при цьому вважалося, що Кейт також була виключена з аналогічних причин. Але за словами королівського біографа Хардмана, Кейт ухвалила це рішення сама.

«Це було скоріше удачею, ніж рішенням, але їй було набагато легше сказати Гаррі, щоб він їхав один», — розповідає він у новій книзі.

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Гаррі розповів про день смерті своєї бабусі у своїх мемуарах «Spare», опублікованих у січні минулого року. Гаррі і Меган, які живуть у Каліфорнії, перебували у Великобританії з запланованим виступом на благодійному заході в Лондоні, коли йому зателефонував батько і сказав: «Здоров'я бабусі погіршилося». Гаррі написав: «Звичайно, вона була в Балморалі. Ті прекрасні, меланхолійні дні пізнього літа». Він поклав слухавку — у нього було багато інших дзвінків — і одразу ж написав Вільяму, щоб запитати, чи прилетять вони з Кейт. Якщо так, то коли? І як? Ніякої відповіді. «Ми з Меган почали шукати варіанти перельоту. Потім пролунав ще один дзвінок від тата. Він сказав, що мені раді в Балморалі, але він не хоче… її. Він почав викладати свою причину, яка була безглуздою і неповажною, і я не міг цього терпіти. Ніколи не говори так про мою дружину».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що королева Єлизавета ІІ «глибоко засмучена» нападками принца Гаррі, а принц Чарльз пригрозив порвати з сином, якщо він знову образить бабусю.

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