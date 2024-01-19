Ірландія скоротить виплати українцям, які шукають тимчасового прихистку

Уряд не може передбачити, чи відбудеться скорочення прибуття біженців з України, заявив речник уряду, який запропонував зміни до програми підтримки біженців, що тікають від війни.

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Щотижня з України прибуває приблизно 500 нових біженців, але в уряді заявили, що важко передбачити, чи збільшиться ця кількість, чи зменшиться. Тому кабінет міністрів затвердив зміни до програми підтримки людей, які тікають від війни в Україні, перед якими Ірландія має зобов'язання згідно з Директивою ЄС про тимчасовий захист.

Уряд заявив, що його поточна пропозиція є нежиттєздатною і зміни необхідні для виконання зобов'язань перед тими, хто приїде у майбутньому.

Незабаром буде обмежено термін, на який українцям надаватиметься державне житло, до 90 днів, а також різко скорочено фінансову підтримку, яка надаватиметься протягом цього періоду. У повідомленні йдеться, що ці зміни приводять пакет підтримки Ірландії у відповідність з іншими західноєвропейськими країнами.

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Зміни позбавляють бенефіціарів тимчасового захисту доступу до більшості соціальних виплат, поки вони проживають у наданому державою житлі. Натомість, замість соціальних виплат буде запроваджено щотижневу виплату для осіб, які потребують тимчасового захисту, під час їхнього проживання у наданому державою житлі.

Фактично, прибулі з України отримуватимуть щотижневу допомогу на витрати в розмірі 38,80 євро (для порівняння нинішній розмір допомоги для шукачів роботи — 232 євро на тиждень). Вони, як і раніше, матимуть доступ до допомоги на дітей та додаткових виплат на потреби, якщо відповідатимуть відповідним вимогам. Зміни стосуватимуться лише тих українців, які прибудуть до країни після того, як закон про скорочення фінансової підтримки набуде чинності, як очікується, наприкінці місяця або на початку лютого.

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До Ірландії прибуло понад 101 200 осіб з України, з яких 74 500 осіб наразі проживають у наданому державою житлі. Понад 16 000 наразі мають роботу.

Раніше «ФАКТИ» публікували пояснення фахівців щодо отримання українцями пенсії у Німеччині.

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