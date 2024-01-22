Принц Гаррі був один на заході: стало відомо, чому не було Меган

Принц Гаррі удостоєний нагороди «Живі легенди авіації» в американському штаті Каліфорнія. Минулого тижня Військово-повітряна академія Kiddie Hawk оголосила, що принц Гаррі став одним з чотирьох людей, які будуть відзначені у цьому році. Цією нагородою відзначають тих, хто зробив значний внесок в авіацію та аерокосмічну галузь. Гаррі служив у британській армії пілотом вертольота і виконував навчальні місії в США, Великобританії та Австралії, а також бойові місії в Афганістані.

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Гаррі був одягнений у класичний чорний піджак з чорною краваткою-метеликом. Дивно, але він прибув без супроводу дружини. Насправді там мала бути й Меган. Як повідомляє британська газета «Mirror», інформаційне агентство PA оголосило причину її відсутності: «Герцогиня Сассекська, яка повинна була бути присутньою на заході, не була присутня, оскільки один з її дітей захворів».

У Гаррі і Меган двоє дітей, чотирирічний Арчі і дворічна Лілібет. Невідомо, хто з дітей захворів. Замість того, щоб позувати поруч з Меган, Гаррі позував для фото з іншою королівською особою: він з'явився в гарному настрої з принцом Маріо-Макс Шаумбург-Ліппе, який опублікував селфі в Instagram і привітав свого колегу-принца з нагородою: «Молодець».

Нагорода стала для Гаррі неймовірною честю, і він додав, що пишається тим, що його визнали в такій динамічній і надихаючій групі людей.

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«Для мене політ був трансцендентним досвідом, — сказав британський принц, який з 2020 року живе в Каліфорнії зі своєю сім'єю. — Близька зустріч з магією, запрошення до захисту свободи… а також відчуття себе вільним; і, як не дивно, можливість заземлитися, не будучи насправді заземленим».

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі відкликав один з позовів проти британських видань, які він звинуватив у наклепі.

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