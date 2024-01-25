Помста окупантам за атаки на мирні міста: вбито майже тисячу ворогів, знищено 59 артсистем та 30 танків росії

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 14 БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 11 ворожих дронів.

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Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 121 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

Українські воїни також відбили 4 атаки окупантів поблизу Тернів, східніше Діброви Донецької області та ще 5 атак в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області.

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На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника неподалік Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

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Українські оборонці продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

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На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму у Херсонській області. Минулої доби відбито 7 штурмів ворога на позиції українських військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу противника.

Втрати ворога

Аналізуючи ситуацію, яка склалася у протистоянні ЗСУ російському агресору, військові експерти відмічають, що за межами фронту Київ знайшов тимчасову альтернативу звільненню окупованих територій. Все більше Київ використовує партизанські атаки українських спецпризначенців, переходить від суто військових цілей до знищення російської інфраструктури, яка обслуговує як цивільне населення, так і військово-промисловий комплекс.

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