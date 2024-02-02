Фермери Польщі знову оголосили загальний страйк: стало відомо дату перекриття доріг

У Польщі назріває чергова хвиля аграрних протестів — перекриття доріг та прикордонних переходів. Про це повідомляє профспілка фермерів «Солідарність». Як йдеться у заяві, «причинами є рішення Брюсселя щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України та пасивність польського уряду». Раніше «ФАКТИ» писали, що українські аграрії не можуть або не хочуть організовано відстоювати свої права, як це роблять сільгоспвиробники країн ЄС.

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Згідно з комюніке, всі прикордонні переходи з Україною будуть заблоковані через тиждень — 9 лютого о 10 годині ранку. На який термін — поки що не повідомляється. Крім того, в деяких воєводствах теж розпочнуться тимчасові перекриття доріг. Вони триватимуть з 9 лютого до 10 березня.

«Наше терпіння увірвалося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої сільськогосподарської спільноти, — йдеться у заяві фермерів „Солідарність“. — Крім того, пасивність польської влади та декларації про співпрацю з Єврокомісією і заяви про дотримання всіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України не залишають нам іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк. Польський уряд повинен мати чіткий план щодо сільськогосподарського виробництва, прибутковості виробництва, реконструкції польської переробки та польської торгівлі».

Додамо, що польські далекобійники, котрі від листопада 2023 року блокували пункти пропуску з Україною, від 17 січня повинні були припинити протести. Проте 24 січня страйки знову охопили країну. Автомагістралі та національні дороги заблокували понад 200 колон із тракторів та сільськогосподарської техніки.

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Вимоги польських фермерів — зупинити «безконтрольний імпорт сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейських стандартів».

Раніше повідомлялося, що на території Румунії фермери та аграрії розпочали блокувати рух вантажних автомобілів через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Сірет», що розташований навпроти українського пункту пропуску «Порубне».

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