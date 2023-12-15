«Ембарго на український цукор»: у Польщі сільгоспвиробники звернулися з вимогою до нового уряду

У Польщі, де нещодавно змінився уряд, необхідно «негайно ввести ембарго на імпорт цукру з України». Так вважає Національний союз виробників цукрових буряків. Організація звернулася з цим питанням до нового міністра сільського господарства Чеслава Сєкєрскі (Czesław Siekierski).

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«З моменту тимчасового призупинення дії мит і квот на імпорт української сільськогосподарської продукції імпорт цукру з України до ЄС збільшився в десятки разів. Найбільш вразливими є прикордонні країни — більшість обсягів, що надходять до ЄС, залишаються саме в цих країнах. В останні місяці в Польщі та інших країнах, що межують з Україною, спостерігається значне падіння цін на цукор, що ставить польську промисловість і сільське господарство в менш конкурентну позицію стосовно західноєвропейських партнерів», — пише Національний союз виробників цукрових буряків у своєму комюніке, зазначає видання RMF FM.

Асоціація виробників цукрових буряків Польщі звернулася до нового міністра сільського господарства з проханням запровадити ембарго і «вжити заходів», які призведуть до того, що ЄС відмовиться від положень, що дозволяють необмежений доступ на ринок ЄС для цукру з України, і відновить початкові положення про річну квоту на імпорт українського цукру в обсязі 20 070 тонн.

Наразі невідомо, як новий уряд і міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрскі відреагує на виклик ембарго. Відповідаючи на запитання про завдання, які стоять перед ним, він зазначив, що європейський ринок «практично відкритий» для України.

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«Україна, в економічному плані, знаходиться в ЄС. Квоти скасовані, є повна лібералізація, процес пішов дуже далеко, — сказав Сєкєрскі. — Польське сільське господарство з таким відкриттям ринку і масштабами сільськогосподарського виробництва в Україні фактично не витримає конкуренції».

Нагадаємо, на початку листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава-Руська», «Дорогуськ — Ягодин». Вони вимагають повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року. Три напрямки — Краківець, Рава-Руська та Шегині — досі залишаються заблокованими. Водночас ЄС визначився, на чиєму він боці в цьому конфлікті.

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