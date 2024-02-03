За оцінками британських експертів, росія посилює свій контроль над найманцями «Вагнера». Національна гвардія росії інтегрує три колишні бойові підрозділи «Вагнера» у свій перший добровольчий корпус, повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

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«Інтеграція, швидше за все, свідчить про те, що найманців успішно підпорядкували національній гвардії, — пишуть британські експерти на платформі X (колишній Twitter). — Це дає російській державі більше можливостей для командування і контролю над групою».

Найманці «Вагнера» — це приватна армія, яка тривалий час воювала на боці регулярних російських військ в Україні. Її лідер, євген пригожин в червні 2023 року спровокував короткочасне повстання проти російського керівництва і загинув через два місяці в авіакатастрофі.

За повідомленнями розвідки, 25 грудня президент росії володимир путін підписав директиву, що дозволяє національній гвардії формувати власні добровольчі підрозділи. Нацгвардія, ймовірно, розгорне їх в Україні або Африці. Інші найманці «Вагнера» перейшли на службу до регулярної армії або звільнилися.

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Також, за оцінками британських експертів, національна гвардія росії отримує підкріплення з окупованого Донецька.

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