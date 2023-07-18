Просто, смачно та актуально: холодний суп з фетою та щавлем від Марини Боржемської
Фітнес-тренерка Марина Боржемська, яка раніше пропонувала фоловерам рецепти напоїв, які допоможуть втамувати спрагу у спекотний день, дала рецепт холодного супу. І це не популярна окрошка.
«Спекотне літо в розпалі, тож акцент у харчуванні хочеться зробити саме на холодних стравах», — пише Боржемська в Instagram та розповідає, як приготувати суп з фетою і щавлем.
Інгредієнти:
- Кефір — 500 г;
- Щавель — 150 г;
- Фета — 150 г;
- Огірки — 150 г;
- Редиска — 5 шт.;
- Варене яйце — 1 шт.;
- Лимонний сік, оливкова олія, спеції — за смаком.
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Приготування:
- У блендері збийте кефір та щавель.
- Додайте фету, оливкову олію, лимонний сік, спеції та знову збийте.
- Очистіть огірки, редис та наріжте кубиками, після чого додайте в суп.
- Подрібніть яйце та помістіть до решти інгредієнтів.
- Охолодіть суп в холодильнику протягом години.
- Прикрасьте зеленню та дольками редиски під час подачі.
Про те, як приготувати холодний борщ, основою для якого також є кефір, читайте на нашому сайті.
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