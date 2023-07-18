Просто, смачно та актуально: холодний суп з фетою та щавлем від Марини Боржемської

Фітнес-тренерка Марина Боржемська, яка раніше пропонувала фоловерам рецепти напоїв, які допоможуть втамувати спрагу у спекотний день, дала рецепт холодного супу. І це не популярна окрошка.

«Спекотне літо в розпалі, тож акцент у харчуванні хочеться зробити саме на холодних стравах», — пише Боржемська в Instagram та розповідає, як приготувати суп з фетою і щавлем.

Інгредієнти: Кефір — 500 г;

Щавель — 150 г;

Фета — 150 г;

Огірки — 150 г;

Редиска — 5 шт.;

Варене яйце — 1 шт.;

Лимонний сік, оливкова олія, спеції — за смаком.

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Приготування: У блендері збийте кефір та щавель.

Додайте фету, оливкову олію, лимонний сік, спеції та знову збийте.

Очистіть огірки, редис та наріжте кубиками, після чого додайте в суп.

Подрібніть яйце та помістіть до решти інгредієнтів.

Охолодіть суп в холодильнику протягом години.

Прикрасьте зеленню та дольками редиски під час подачі.

Про те, як приготувати холодний борщ, основою для якого також є кефір, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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