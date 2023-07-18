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Книга рецептів

Просто, смачно та актуально: холодний суп з фетою та щавлем від Марини Боржемської

10:52 18 липня 2023
Щавель

Фітнес-тренерка Марина Боржемська, яка раніше пропонувала фоловерам рецепти напоїв, які допоможуть втамувати спрагу у спекотний день, дала рецепт холодного супу. І це не популярна окрошка.

«Спекотне літо в розпалі, тож акцент у харчуванні хочеться зробити саме на холодних стравах», — пише Боржемська в Instagram та розповідає, як приготувати суп з фетою і щавлем.

Інгредієнти:

  • Кефір — 500 г;
  • Щавель — 150 г;
  • Фета — 150 г;
  • Огірки — 150 г;
  • Редиска — 5 шт.;
  • Варене яйце — 1 шт.;
  • Лимонний сік, оливкова олія, спеції — за смаком.

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Приготування:

  • У блендері збийте кефір та щавель.
  • Додайте фету, оливкову олію, лимонний сік, спеції та знову збийте.
  • Очистіть огірки, редис та наріжте кубиками, після чого додайте в суп.
  • Подрібніть яйце та помістіть до решти інгредієнтів.
  • Охолодіть суп в холодильнику протягом години.
  • Прикрасьте зеленню та дольками редиски під час подачі.

Про те, як приготувати холодний борщ, основою для якого також є кефір, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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