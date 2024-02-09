«Ідеально для тих, хто худне»: рецепт ситного і водночас низькокалорійного салату від відомої фудблогерки

Фудблогерка Крістіна Азізян, яка раніше поділилася швидким рецептом ніжних котлет, що готуються за 15 хвилин, дала рецепт салату під назвою «мінус 10 кілограм» — для тих, хто стежить за своєю вагою.

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«У ньому дуже багато білка і мало калорій (не більше 100 ккал)! Ідеальний, дуже смачний варіант для тих, хто худне на правильному харчуванні», — пише вона в соцмережах і розповідає як готувати цю страву.

Інгредієнти:

Пекінська капуста,

Кукурудза,

Яйця,

Тунець (у мене консервований).

Для заправки:

2 ст ложки сметани (або натурального йогурту без добавок),

½ ст ложки гірчиці,

½ ст меду (можна і без нього),

Дрібка солі.

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Приготування: Усі інгредієнти порізати, змішати та заправити.

За бажанням можна наприкінці додати зелень: кріп чи петрушку.

«Виходить неймовірно смачний, ситний і водночас низькокалорійний салат, який вам сподобається!» — додає фудблогерка.

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Раніше українська співачка та кулінарна блогерка Ганна Конда поділилася рецептом салату з брюссельської капусти та гарбуза.

Фото — скріншот

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