37.56 / 38.06 40.61 / 41.29
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Ідеально для тих, хто худне»: рецепт ситного і водночас низькокалорійного салату від відомої фудблогерки

11:42 9 лютого 2024
Салат

Фудблогерка Крістіна Азізян, яка раніше поділилася швидким рецептом ніжних котлет, що готуються за 15 хвилин, дала рецепт салату під назвою «мінус 10 кілограм» — для тих, хто стежить за своєю вагою.

«У ньому дуже багато білка і мало калорій (не більше 100 ккал)! Ідеальний, дуже смачний варіант для тих, хто худне на правильному харчуванні», — пише вона в соцмережах і розповідає як готувати цю страву.

Інгредієнти:

  • Пекінська капуста,
  • Кукурудза,
  • Яйця,
  • Тунець (у мене консервований).

Для заправки:

  • 2 ст ложки сметани (або натурального йогурту без добавок),
  • ½ ст ложки гірчиці,
  • ½ ст меду (можна і без нього),
  • Дрібка солі.

Читайте також: Мандариновий салат зі свіжою зеленню: для тих, хто піклується про фігуру та здоров'я

РЕКЛАМА

Приготування:

  • Усі інгредієнти порізати, змішати та заправити.
  • За бажанням можна наприкінці додати зелень: кріп чи петрушку.

«Виходить неймовірно смачний, ситний і водночас низькокалорійний салат, який вам сподобається!» — додає фудблогерка.

РЕКЛАМА

Раніше українська співачка та кулінарна блогерка Ганна Конда поділилася рецептом салату з брюссельської капусти та гарбуза.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

36

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

карти

Стрільцям — Королева мечів, Дівам — Четвірка жезлів, а Овнам — Колісниця: Таро-гороскоп до 29 лютого

Подача до столу

Ароматний капусняк по-полтавськи: дуже смачна українська страва

Арсен Жумаділов

Арсена Жумаділова, який обіцяв прозорі аукціони для армії, уже піймали на непрозорості

Данило Гетьманцев

У нардепа Гетманцева знайшли дивну «схему» в декларації: він орендує у Франції у власної матері квартиру для родини

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту