Салат з сухариками, беконом та апельсином: смачно та ситно
Салати дарують нам багату палітру смаків, і за це ми їх любимо. А ще — за легкість у приготуванні.
Напевно, кожен має улюблені салати. Але завжди цікаво спробувати якийсь новий, незвичний. І для цього не слід чекати спеціального приводу. Приготуйте новий салат у вихідний день — і почастуйте рідних та близьких.
Рецептом салату з сухариками, беконом та апельсином поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Приготуємо смачний та корисний салат, — каже Елла Іванова. — Отримуйте задоволення від приготування їжі! Заправляйте салат безпосередньо перед подачею.
Салат із сухариками, беконом та апельсином
- Мікс салату
- 1 апельсин
- 2 шматочки бекону
- 1 цілозерновий хліб
- 50 г козячого сиру
- Для заправки: сік апельсина, сіль, перець, 1 чайна ложка меду (за бажанням), 1 столова ложка олії.
Хліб (кубики) та бекон нарізаємо та обсмажуємо — кожен окремо — на сухій сковорідці. Хліб заздалегідь можна приправити часником.
Мікс салату викладаємо на блюдо. Додаємо козячий сир, шматочки апельсина, бекону та сухарики.
Заправляємо заправкою із соку апельсина, олії, меду, в яку додані сіль та перець.
Смачного!
Раніше кулінарний експерт Едуард Насиров поділився рецептом смачного ірландського колканнону — він добре підходить до холодної пори року, коли вже зібрано врожай, і в льоху багато картоплі, капусти та інших овочів.
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Фото з альбому Елли Іванової4
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