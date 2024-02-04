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Салат з сухариками, беконом та апельсином: смачно та ситно

22:32 6 лютого 2024
Салат із сухариками, беконом та апельсином

Салати дарують нам багату палітру смаків, і за це ми їх любимо. А ще — за легкість у приготуванні.

Напевно, кожен має улюблені салати. Але завжди цікаво спробувати якийсь новий, незвичний. І для цього не слід чекати спеціального приводу. Приготуйте новий салат у вихідний день — і почастуйте рідних та близьких.

Рецептом салату з сухариками, беконом та апельсином поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Приготуємо смачний та корисний салат, — каже Елла Іванова. — Отримуйте задоволення від приготування їжі! Заправляйте салат безпосередньо перед подачею.

Салат із сухариками, беконом та апельсином

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  • Мікс салату
  • 1 апельсин
  • 2 шматочки бекону
  • 1 цілозерновий хліб
  • 50 г козячого сиру
  • Для заправки: сік апельсина, сіль, перець, 1 чайна ложка меду (за бажанням), 1 столова ложка олії.

Хліб (кубики) та бекон нарізаємо та обсмажуємо — кожен окремо — на сухій сковорідці. Хліб заздалегідь можна приправити часником.

Мікс салату викладаємо на блюдо. Додаємо козячий сир, шматочки апельсина, бекону та сухарики.

Заправляємо заправкою із соку апельсина, олії, меду, в яку додані сіль та перець.

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Смачного!

Раніше кулінарний експерт Едуард Насиров поділився рецептом смачного ірландського колканнону — він добре підходить до холодної пори року, коли вже зібрано врожай, і в льоху багато картоплі, капусти та інших овочів.

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Фото з альбому Елли Іванової

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