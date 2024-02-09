Швидкий пиріг із сиром: смачно так, що не відірватися

Гаряча випічка завжди приваблює насамперед запахом. А якщо такий аромат наповнить ваш дім, діти й дорослі в ньому будуть щасливі. Рецепт від відомої кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової призначений тим, хто дуже зайнятий. Готове тісто сьогодні можна купити практично у всіх супермаркетах. Спечіть пиріг із листкового тіста хоч один раз, і, можливо, цей рецепт стане вашим улюбленим. Начинка може бути будь-якою. Такий пиріг можна подати до чаю або кави. Випічка з листкового тіста не тільки смачна, а й ситна.

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- Коли немає часу, виручає готове листкове тісто, — каже Елла Іванова. — Цей пиріг чудовий, а готується дуже швидко.

Пиріг із листкового тіста 250 г листкового тіста Для начинки РЕКЛАМА 300 г сиру

2 столові ложки цукру

3 г ванільного цукру

Яйце (частина в начинку, частина — для змащення)

На пергамент викласти тонкий шар тіста, помістити начинку, прикрити другим шаром, змастити яйцем, за бажання посипати насінням. Тісто можна проколоти в кількох місцях виделкою.

Випікаємо пиріг за температури 200 градусів приблизно хвилин 20.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт трояндочок з яблуками.

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Фото з альбому Елли Іванової

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