«Авдіївка має символічне значення, як і Бахмут»: що кажуть експерти про бої за місто

За даними американського аналітичного центру Institute For The Study Of War (ISW), російські війська зараз контролюють 17,5% Авдіївки. Набагато важливішою, однак, є територія навколо міста, оскільки саме на неї в основному претендує російський агресор. Після втрати основного шляху постачання, дороги 00542, українські захисники можуть дістатися до міста лише ґрунтовими дорогами.

ВІДЕО ДНЯ

Промислове місто Авдіївка налічувало понад 30 000 мешканців до повномасштабного російського вторгнення майже два роки тому. За даними влади, наразі в руїнах залишилося лише кілька сотень мирних мешканців. В Авдіївці практично не залишилося будівель. За місяці бомбардувань російська армія практично зрівняла місто з землею. Експерти підозрюють, що путін хоче оголосити про захоплення міста до дня виборів у середині березня. На користь цього свідчить і той факт, що путін нещодавно детально розповів про військову ситуацію в регіоні, що зазвичай він робить дуже рідко.

«Одне з найважливіших наших досягнень відбулося під Авдіївкою, — заявив російський лідер на заході в кремлі наприкінці січня. — Нашим військам вдалося захопити там 19 будинків».

Повне захоплення міста стало б найбільшим військовим успіхом російської армії з часів захоплення Бахмута в травні 2023 року.

РЕКЛАМА

«Авдіївка має символічне значення, як і Бахмут, — каже політолог Ніко Ланге в інтерв'ю Deutsche Welle (DW). — Йдеться про те, щоб показати населенню росії, що вона все ще може зайняти місто».

71-річний глава кремля також готовий прийняти найтяжчі втрати своїх військ. За даними американської розвідки, лише з жовтня 2023 року в боях за Авдіївку загинуло понад 13 000 російських солдатів, а українські захисники змогли знищити велику кількість військової техніки. Генералів у москві це явно не бентежить. Для того, щоб подарувати путіну символічну перемогу, вони зібрали навколо міста до 50 000 солдатів. Лише 14 лютого вони скоординували 73 авіаудари по Авдіївці, зазвичай їх наноситься лише 30 на день.

РЕКЛАМА

Приклад Авдіївки також показує найбільшу проблему, з якою зараз стикається українська армія. Це брак постачання. До виснаження додається гостра нестача обладнання. Боєприпаси є дефіцитним товаром в українській армії. Захід не постачає їх, як було обіцяно. А сама Україна не має можливості протистояти російській перевазі, пише t-online.

І ще дещо змінилося за останні два роки війни. За повідомленнями військових експертів, російська армія адаптувала свою стратегію ведення бойових дій. Якщо в битві за Бахмут окупаційні війська кинули на лінію фронту переважно недосвідчених або погано підготовлених бійців, то зараз росія зібрала одні з найкращих своїх підрозділів навколо Авдіївки. Інтенсивні повітряні та артилерійські атаки росіян супроводжуються цілеспрямованим просуванням російських елітних підрозділів. Це дозволяє ворожій армії повільно, але впевнено просуватися вперед.

РЕКЛАМА

«Саме так росіяни діють в Авдіївці: спочатку артилерія зрівнює все з землею, потім невеликими групами просуваються добре навчені і добре відпочилі спецпризначенці», — цитує журнал Politico слова українського офіцера.

Судячи з усього, серед українських експертів також зростає занепокоєння ситуацією в Авдіївці.

«Там вже практично немає життя. Ми робимо ті ж помилки, що і в Бахмуті, — цитує Politico аналіз українського військового порталу DeepState. — Тож навіщо захищати місто і ризикувати багатьма життями?»

Політичний експерт Ніко Ланге коментує: «Підозрюю, що питання утримання Авдіївки було частиною суперечки між генералом Залужним і президентом Зеленським. Результат відомий: тепер військами керує генерал Сирський».

Колишній офіцер британської військової розвідки Френк Ледвідж заявив DW: «Наскільки мені відомо, Сирський більше зосереджується на військових цілях і менше — на уникненні жертв».

Оскільки республіканці на чолі з Дональдом Трампом заблокували пакет допомоги Україні на загальну суму близько 60 мільярдів доларів, українські війська не можуть розраховувати на більше боєприпасів і важкої техніки. Навпаки.

На передовій це означає щоденну втрату людських життів.

«Це боротьба не на життя, а на смерть, — так описує ситуацію український пілот гелікоптера в ефірі американського телеканалу CNN. — Ми не отримуємо необхідної підтримки, але ми продовжуємо боротися. Який інший вибір у нас є?»

Раніше повідомлялося, що Авдіївка може перейти під контроль росії, в США назвали причину, чому Україна програє.

160

Читайте нас у Facebook