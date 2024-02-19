«Барбі з лондонською освітою»: що відомо про нову коханку путіна

У володимира путіна, який, на думку експертів, може почати агресію від імені лукашенка, з'явилася нова коханка. Нею стала 39-річна Катерина Мізуліна. Вона очолює російську Лігу безпечного інтернету.

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За словами журналістів, першими про те, що у російського лідера з'явилася нова коханка, написав телеграм-канал «Кремлівська табакерка», де часто з'являється інформація особистого характеру, «злита» чиновниками різних рангів.

39-річна Катерина Мізуліна — дочка фанатичної пропутінської та антиукраїнської сенаторки Олени Мізуліної. Її батько — професор філософії Михайло Мізулін, викладач університету. Батьки ймовірної нової коханки путіна на два роки молодші за російського президента — їм по 69 років.

Сама Катерина Мізуліна навчалася в Лондонському університеті. У 2004 році вона здобула ступінь зі сходознавства та африканістики. Має ступені з історії мистецтва та індонезійської мови. Працювала перекладачем в офіційних російських делегаціях. Зараз Мізуліна очолює російську Лігу безпечного інтернету. Вона відповідає за цензуру в інтернеті.

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Катерина Мізуліна

Українські ЗМІ повідомляють, що під час зустрічі зі студентами минулого місяця вона вимагала вибачень від одного з них за те, що той поставив під сумнів необхідність обов'язкової військової служби. Вона погрожувала чоловікові судом за зневагу до російської армії. Звісно, вона дожила до вибачень від студента.

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За даними ЗМІ, Катерина Мізуліна має той тип краси, який особливо подобається путіну. Схожої думки дотримується й російська правозахисниця Ольга Романова. В інтерв'ю українському «24 каналу» вона заявила, що «Катя Мізуліна — абсолютно в стилі путіна. Йому завжди подобалися такі Барбі». І зробила висновок, що Мізуліна могла б стати ідеальною частиною гарему путіна.

ЗМІ роками пов'язують путіна з Аліною Кабаєвою. Кажуть, що 40-річна колишня спортивна гімнастка є матір'ю двох або трьох дітей російського президента.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що перед Новим роком Аліна Кабаєва нарешті з'явилася після 40 днів переховування від громадськості.

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