Цукерки «Корівка»: ви будете просто у захваті, бо це дуже смачно

Такі цукерки зробити дуже просто. А які вони смачні! Карамельні, ніжні, м'які, зроблені своїми руками. Звичайно в рази кращі магазинних, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців. До речі нагадаємо рецепт шоколадних цукерок з кіноа, які легко приготувати в домашніх умовах.

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Інгредієнти: 150 г згущеного молока.

150 мл молока (жирність 3,6%)

400 г цукру

75 г вершкового масла

Спосіб приготування:

Змішайте всі інгредієнти в каструлі з товстим дном і поваріть близько 20 — 30 хвилин на повільному вогні, помішуючи. Коли суміш трохи загусне і потемніє, зніміть з вогню та збийте міксером до того стану, поки вона не почне кристалізуватися.

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Розлийте суміш в форму, змащену вершковим маслом, і зачекайте, поки вона застигне протягом 2 годин, та наріжте на шматочки. Ваша «Корівка» готова. Такі цукерки дуже легко можна зробити своїми руками, адже рецепт дуже простий.

Нагадаємо рецепт дуже смачного домашнього згущеного молока, яке готується всього десять хвилин.

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