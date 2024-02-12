«Зеленський хоче ще більше долучитися до військових справ»: як західні ЗМІ оцінюють призначення Сирського

8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив верховного головнокомандувача Валерія Залужного. Для нього звільнення генерала, який користувався популярністю серед населення та армії, було актом, що балансує на межі. Україна переживає сувору зиму війни з поновленням масованих російських атак на цивільну інфраструктуру. Звільнення Залужного може негативно вплинути на моральний дух і витривалість солдатів, пише видання t-online.

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«Тим не менш, український президент вирішив піти на цей крок. Це ознака того, що суспільство в Україні дедалі більше розхитується. Зеленському потрібен успіх, зараз він зосереджується на інших тактиках ведення війни і хоче більше контролювати комунікацію в цій війні. Але це дуже ризиковано для країни. Зеленський повідомив, що запропонував Залужному залишитися частиною команди. Однак він не дав жодних вказівок на можливі нові завдання для генерала. Таким чином, українське керівництво подає ситуацію так, ніби рішення було прийнято в діалозі з Залужним. Це зрозуміло, оскільки Україна не хоче розголосу про можливі внутрішні суперечки. Таким чином, боротьба за владу між українськими елітами, схоже, поки що завершилася на користь Володимира Зеленського».

Новим керівником армії призначено Олександра Сирського. Він є «генералом з найбільшим досвідом» в українській армії, сказав Володимир Зеленський.

«Але що є реалістичним? Залужного вважають генералом, який завжди намагається дуже ретельно мінімізувати власні втрати. Це також призвело до суперечки із Зеленським, який, наприклад, хотів утримувати Бахмут довше з політичних міркувань, ніж це було розумно з військових міркувань. Його увага до людського життя зробила його популярним не лише в армії, але й за кордоном. Сирський, з іншого боку, був генералом, який утримував Бахмут. Призначення нового головнокомандувача могло б стати ознакою того, що Зеленський хоче ще більше долучитися до військових справ. Однак конкретної тактики на 2024 рік досі немає. Зрештою, багато чого залежатиме і від того, як розвиватиметься підтримка України з боку США, яку наразі все ще блокують республіканці. Тому критики Зеленського не бачать негайної військової вигоди у звільненні Залужного. росія кидає на війну все більше солдатів і матеріальних засобів, Україні не вистачає зброї та боєприпасів, а за кордоном вже давно точаться суперечки про необхідну підтримку».

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Раніше повідомлялося, що Залужний оприлюднив нову стратегію перемоги над агресором: завдавати масованих ударів безпілотниками по інфраструктурі росії.

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