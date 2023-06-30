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М'ясний пиріг із тіста філо: рецепт шеф-кухаря Валі Саєнко «для любителів легких страв»

12:46 30 червня 2023
М&#39;ясний пиріг із тіста філо

Шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше поділилася «швидким» рецептом печива, розповіла, як легко приготувати м’ясний пиріг з тіста філо.

«Любителі легких страв — рецепт для Вас. Тому менше слів, одразу до рецепту! Отже, готуємо!» — пише вона в Instagram.

Інгредієнти:

  • Тісто філо — 400 г;
  • Фарш — 700 г;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Морква — 1 шт.;
  • Томатна паста — 1 ст. л.;
  • Часник — 3 зубчика;
  • Масло вершкове — 100 г;
  • Сіль, перець, улюблені спеції.
  • Сир твердий, зелень, селера, горішки та інше — за бажанням.

Приготування:

  • Обсмажити фарш та ретельно розбити всі грудочки.
  • Цибулю подрібнити, моркву натерти на тертку та обсмажити разом з фаршем.
  • Додати часник, улюблені спеції та довести до смаку.
  • В форму викласти 4−5 листів тіста, зверху — м’ясну начинку, потім — знов тісто на начинку.
  • Змастити розтопленим вершковим маслом та запікати при 180 градусів приблизно 20−25 хвилин.

Рецпт м’ясного пирога з помідорами, який зазвичай подається зі свіжим салатом, читайте на нашому сайті.

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