М'ясний пиріг із тіста філо: рецепт шеф-кухаря Валі Саєнко «для любителів легких страв»
Шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше поділилася «швидким» рецептом печива, розповіла, як легко приготувати м’ясний пиріг з тіста філо.
«Любителі легких страв — рецепт для Вас. Тому менше слів, одразу до рецепту! Отже, готуємо!» — пише вона в Instagram.
Інгредієнти:
- Тісто філо — 400 г;
- Фарш — 700 г;
- Цибуля — 1 шт.;
- Морква — 1 шт.;
- Томатна паста — 1 ст. л.;
- Часник — 3 зубчика;
- Масло вершкове — 100 г;
- Сіль, перець, улюблені спеції.
- Сир твердий, зелень, селера, горішки та інше — за бажанням.
Приготування:
- Обсмажити фарш та ретельно розбити всі грудочки.
- Цибулю подрібнити, моркву натерти на тертку та обсмажити разом з фаршем.
- Додати часник, улюблені спеції та довести до смаку.
- В форму викласти 4−5 листів тіста, зверху — м’ясну начинку, потім — знов тісто на начинку.
- Змастити розтопленим вершковим маслом та запікати при 180 градусів приблизно 20−25 хвилин.
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