М'ясний пиріг із тіста філо: рецепт шеф-кухаря Валі Саєнко «для любителів легких страв»

Шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше поділилася «швидким» рецептом печива, розповіла, як легко приготувати м’ясний пиріг з тіста філо.

«Любителі легких страв — рецепт для Вас. Тому менше слів, одразу до рецепту! Отже, готуємо!» — пише вона в Instagram.

Інгредієнти: Тісто філо — 400 г;

Фарш — 700 г;

Цибуля — 1 шт.;

Морква — 1 шт.;

Томатна паста — 1 ст. л.;

Часник — 3 зубчика;

Масло вершкове — 100 г;

Сіль, перець, улюблені спеції.

Сир твердий, зелень, селера, горішки та інше — за бажанням. Приготування: Обсмажити фарш та ретельно розбити всі грудочки.

Цибулю подрібнити, моркву натерти на тертку та обсмажити разом з фаршем.

Додати часник, улюблені спеції та довести до смаку.

В форму викласти 4−5 листів тіста, зверху — м’ясну начинку, потім — знов тісто на начинку.

Змастити розтопленим вершковим маслом та запікати при 180 градусів приблизно 20−25 хвилин.

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Фото — скріншот

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