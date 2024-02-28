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Готуємо ньокі: ідеальне доповнення до м’ясних страв

22:30 29 лютого 2024
ньокі

Якщо вам потрібен швидкий і простий гарнір, пропонуємо вам рецепт цих ньокі. Всього три інгредієнти і кілька хвилин роботи — і у вас буде гарнір до м'яса. Густоту тіста регулюйте кількістю доданого борошна відповідно до розміру яєць, пише чеський кулінарний сайт toprecepty. До речі, нагадаємо рецепт нашої відповіді італійським ньокі — українських картопляних галушок.

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • 4−5 столових ложок звичайного борошна
  • сіль

Спосіб приготування

Змішайте яйця з борошном і сіллю вручну в мисці. Не використовуйте віночок або кухонний комбайн. Поступово додавайте борошно і стежте за консистенцією. Вона має бути такою, щоб тісто не розтікалося, але й не надто густою, щоб ньокі не були твердими. Для цього потрібно трохи потренуватися. Точна кількість борошна залежить від розміру яєць.

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Пропустіть тісто через ньокі-машину в киплячу підсолену воду. Ньокі готові, коли всі вони спливуть на поверхню. Подавати як доповнення до м'ясних страв.

Нагадаємо рецепт лінивих вареників ньокі.

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