Принц Вільям прийняв солодкі подарунки для принцеси Кейт та їхніх дітей

Принц Вільям, який нещодавно здивував політичною заявою, продовжує виконувати свої королівські обов'язки на тлі одужання короля Чарльза III і принцеси Кейт та подолання ними медичних проблем. Серед його останніх заходів — насичена подіями поїздка до Врекшему в Уельсі.

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Візит Вільяма приурочений до святкування Дня Святого Давида — покровителя країни. Хоча принц подорожував сам, валлійські діти привітали його в початковій школі Ysgol yr Holl Saint All Saints з подарунками для кількох членів королівської сім'ї, пише Bazaar.

На відео, розміщеному на X (раніше Twitter), троє учнів вручають Вільяму яскравих плюшевих драконів (по одному для кожного з його дітей, 10-річного принца Джорджа, восьмирічної принцеси Шарлотти і п'ятирічного принца Луї) і величезний букет квітів.

«Подивіться на це! Дуже вам дякую. Діти будуть у захваті, коли я повернуся з ними додому, — сказав він, приймаючи подарунки. — Це дуже мило з вашого боку. Я також передам їх Кейт».

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Вільям відзначив свій візит до школи публікацією в Instagram, де він позує з великою групою усміхнених дітей, сидить за столом з учнями в класі, а також розмовляє з двома волонтерами.

Через кілька годин Вільям зустрівся з кількома гравцями футбольного клубу «Рексхем» на стадіоні «Рейсерс Граунд», а також з місцевими жителями, які проходили повз нього. Він завершив день у пабі The Turf Pub разом з головою футбольного клубу «Рексхем» та актором серіалу «У Філадельфії завжди сонячно» Робом МакЕлхенні.

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Поїздка принца відбувається в той час, коли його дружина, принцеса Кейт, відновлюється після планової операції на черевній порожнині, яку вона перенесла в середині січня. Кажуть, що принцеса йде на поправку, але не повернеться до публічних заходів до Великодня, який цього року припадає на 31 березня.

Нагадаємо, що король Чарльз перебуває в королівському маєтку Сандрінгем, оскільки він відновлюється під час регулярного лікування раку. Букінгемський палац у своєму первинному повідомленні заявив, що монарх відклав публічні виступи, хоча він продовжує займатися державними справами та офіційною роботою, як зазвичай. Раніше він також особисто зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, вперше після того, як стало відомо про його стан здоров'я.

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