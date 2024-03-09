Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, схоже, щосили намагаються знайти компроміс у своєму шлюбі. Зіркова пара, як відомо шанувальникам, не соромиться відверто говорити про свої різні характери. В останньому документальному фільмі Дженніфер теж було багато моментів, коли вони з чоловіком згадували, яких докладають зусиль, щоб подолати розбіжності.

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Тепер, за словами джерела, пара прийняла нові правила, щоб досягти миру та успіху в подружньому житті, пише видання Geo.tv.

Інсайдер поділився: «Джен змусила Бена відвідувати два сеанси терапії щотижня. Вони також домовилися про те, що будуть проводити разом хоча б один довгий вікенд на місяць, щоб відновити зв'язок. Бен попросив Джен докладати більше зусиль у спілкуванні з друзями та родиною, а також зізнався, що йому потрібно більше автономії».

Розкриваючи внутрішню суть стосунків пари, джерело також повідомило: «Коли вони вперше зустрілися, він був настільки зосереджений на тому, щоб повернути її, що коли почав самостверджуватися і встановлювати здорові кордони, це стало для неї величезним шоком».

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Інсайдер також стверджував: «Бен погодився працювати з нею над ще одним великим проєктом. У неї є безліч ідей для продовження документального фільму. Ця робота все ще в процесі. Але вони обоє сповнені рішучості втримати шлюб і докласти для цього зусиль».

Нагадаємо, у своєму документальному фільмі Дженніфер Лопес відверто розповіла, як в дитинстві їй не вистачало любові від самозакоханої матері.

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