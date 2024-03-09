Допоможе зубна щітка: простий спосіб позбутися бруду в душі

Душова кабіна і ванна кімната — приміщеня у будинку, які слід прибирати особливо часто. Адже плями від води в душі — це не лише неприємне видовище, але й сприятливий ґрунт для розмноження бактерій і мікробів. Окрім бруду, такого як залишки мила, лусочки шкіри та волосся, в душі також утворюються вапняні відкладення. Шкідливі мікроорганізми почуваються в них як вдома, пише видання Myhomebook.

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Якщо душова кабіна викладена світлою плиткою, вам пощастило. На плитці білого та бежевого кольорів плями від води менш помітні. На темних поверхнях ситуація інша. Однак в обох випадках слід видалити вапняні відкладення. Як правило, для цього достатньо простої губки та звичайного мийного засобу. Для застарілих плям від води можна також використовувати половинку лимона. Просто втирайте його круговими рухами. Кислотність лимонного соку здатна розчинити стійкий вапняний наліт. Потім ретельно промийте плитку чистою холодною водою. З мармуровими поверхнями слід бути обережними, оскільки лимонна кислота може пошкодити дорогий камінь.

Вапняний наліт накопичується не тільки на плитці, але й між плитками у швах. Очищення проміжків між плитками часто перетворюється на справжню марудну роботу. Ось чому найкраще озброїтися старою зубною щіткою. Маленька головка щітки дозволяє очищати проміжки між плитками.

Найкращим засобом для чищення є паста з харчової соди та води, яку ви можете змішати самостійно. За альтернативу можна використовувати зубну пасту, пральну соду та оцтову есенцію.

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На кранах також з часом накопичуються плями від води. Щоб видалити плями, слід уникати оцту або принаймні використовувати його з обережністю. Причина: оцет не тільки видаляє плями від води, але й може пошкодити матеріал. З цієї причини також не варто чистити оцтом душову лійку.

Плями від води на душовій арматурі краще видаляти за допомогою лимонної кислоти або пахти. Якщо у вас вдома немає жодного з цих побутових засобів, ви також можете скористатися папером для випічки. Просто потріть папером суху поверхню з нержавіючої сталі, доки плями не зникнуть. Перевага цього способу полягає в тому, що покриття паперу запобігає подальшому утворенню плям на кранах.

Скляні стіни особливо дратують під час чищення душової кабіни. Щоб видалити плями від води, можна знову скористатися лимоном. Розріжте його навпіл. Половинки діють як «губка для чищення», а мийним засобом є лимонна кислота. Найкраще проводити лимоном по склу круговими рухами. Потім промийте чистою холодною водою і витріть насухо. Якщо плями застарілі, слід залишити засіб попрацювати — незалежно від того, оцтова есенція це чи лимонна кислота. Для цього намочіть ганчірку в засобі й прикладіть її до скляної стінки. Тепер дозвольте часу попрацювати на вас. Приблизно через пів години зніміть ганчірку і промийте чистою водою.

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Водяні розводи, звичайно ж, з'являються через воду. Щоб уникнути їх, а отже, і вапняних відкладень, рекомендується ретельно витирати душову кабіну після використання. Це стосується як плитки та швів, так і фурнітури та скляних стінок. Корисними помічниками тут є гумовий скребок і водопоглинальна ганчірка.

Раніше фахівці дали поради, як прибрати ванну кімнату всього за 15 хвилин.

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