Десерт «Персикові троянди»: смак справжньої пристрасті

Українські господині ще від часів блекауту полюбляють рецепти смаколиків, які не треба випікати. До того ж скорочення вживання солодощів з борошна корисне для фігури.

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Автори Telegram-каналу «Кулінарна книга» запропонували замінити борошно готовими вафлями, на основі яких приготувати неймовірно гарний десерт.

Отже, візьміть:

вершки 500 мл

цукор 75 г

цукор-ванілін 1 пачка

листовий желатин 10 г

вафлі лимонні 50 г

апельсинове желе 1 пачка

персики консервовані — 300−400 г.

Приготування

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Замочуємо желатин у невеликій кількості води на 5 хв., а тим часом натираємо вафлі на грубу терку. Викладаємо крихту у креманки.

Далі на невеликому вогні, безперервно помішуючи, розігріваємо желатин до розчинення і одразу ж знімаємо з плити.

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Вершки міксером злегка збиваємо з цукром і ваніліном. Додаємо желатин і знову трохи збиваємо.

Розливаємо масу по креманках та ставимо у холодильник.

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Тим часом даємо персикам стекти від рідини і нарізаємо тоненькими дольками. Викладаємо дольки на застигле вершкове суфле у вигляді троянди.

Зверху персикову «троянду» заливаємо апельсиновим желе. Желе готуємо так, як зазначено на упаковці, тільки води додаємо вдвічі менше.

Готовий десерт має провести в холодильнику кілька годин.

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