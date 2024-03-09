38.06 / 38.54 41.52 / 42.18
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Десерт «Персикові троянди»: смак справжньої пристрасті

18:07 9 березня 2024
Зовнішній вигляд десерту

Українські господині ще від часів блекауту полюбляють рецепти смаколиків, які не треба випікати. До того ж скорочення вживання солодощів з борошна корисне для фігури.

Автори Telegram-каналу «Кулінарна книга» запропонували замінити борошно готовими вафлями, на основі яких приготувати неймовірно гарний десерт.

Отже, візьміть:

  • вершки 500 мл
  • цукор 75 г
  • цукор-ванілін 1 пачка
  • листовий желатин 10 г
  • вафлі лимонні 50 г
  • апельсинове желе 1 пачка
  • персики консервовані — 300−400 г.

Приготування

РЕКЛАМА

Замочуємо желатин у невеликій кількості води на 5 хв., а тим часом натираємо вафлі на грубу терку. Викладаємо крихту у креманки.

Далі на невеликому вогні, безперервно помішуючи, розігріваємо желатин до розчинення і одразу ж знімаємо з плити.

РЕКЛАМА

Вершки міксером злегка збиваємо з цукром і ваніліном. Додаємо желатин і знову трохи збиваємо.

Розливаємо масу по креманках та ставимо у холодильник.

РЕКЛАМА

Тим часом даємо персикам стекти від рідини і нарізаємо тоненькими дольками. Викладаємо дольки на застигле вершкове суфле у вигляді троянди.

Зверху персикову «троянду» заливаємо апельсиновим желе. Желе готуємо так, як зазначено на упаковці, тільки води додаємо вдвічі менше.

Готовий десерт має провести в холодильнику кілька годин.

Нагадаємо також про неймовірне печиво «Персики», знайоме кожному з дитинства.

35

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Стрільцям — війна з «ворогами», а Левам — домашні справи: що обіцяють зорі та Анжела Перл 9 березня

капустяні котлети

Ніжні капустяні котлети: не менш смачні, ніж м’ясні

Володарка передбачень

Здійсняться всі бажання: які знаки Зодіаку отримають у березні те, про що давно мріють

Гроші з небес

«Відкриють золотий запас»: у новому тижні на 4 знаки Зодіаку чекає грошовий достаток

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту