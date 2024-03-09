Десерт «Персикові троянди»: смак справжньої пристрасті
Українські господині ще від часів блекауту полюбляють рецепти смаколиків, які не треба випікати. До того ж скорочення вживання солодощів з борошна корисне для фігури.
Автори Telegram-каналу «Кулінарна книга» запропонували замінити борошно готовими вафлями, на основі яких приготувати неймовірно гарний десерт.
Отже, візьміть:
- вершки 500 мл
- цукор 75 г
- цукор-ванілін 1 пачка
- листовий желатин 10 г
- вафлі лимонні 50 г
- апельсинове желе 1 пачка
- персики консервовані — 300−400 г.
Приготування
Замочуємо желатин у невеликій кількості води на 5 хв., а тим часом натираємо вафлі на грубу терку. Викладаємо крихту у креманки.
Далі на невеликому вогні, безперервно помішуючи, розігріваємо желатин до розчинення і одразу ж знімаємо з плити.
Вершки міксером злегка збиваємо з цукром і ваніліном. Додаємо желатин і знову трохи збиваємо.
Розливаємо масу по креманках та ставимо у холодильник.
Тим часом даємо персикам стекти від рідини і нарізаємо тоненькими дольками. Викладаємо дольки на застигле вершкове суфле у вигляді троянди.
Зверху персикову «троянду» заливаємо апельсиновим желе. Желе готуємо так, як зазначено на упаковці, тільки води додаємо вдвічі менше.
Готовий десерт має провести в холодильнику кілька годин.
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