Турбота про Кейт: королівський експерт пояснив реакцію принца Вільяма

Принцеса Кейт все ще відновлюється після операції. Кенсінгтонський палац не повідомив, яку саме хворобу діагностували у невістки короля Великої Британії. Однак підкреслили, що у 42-річної жінки немає раку, пише видання Watson.

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Кейт знову з'явиться на публіці не раніше, ніж після Великодня. Рішення було прийнято на основі останніх медичних рекомендацій. Відтоді шанувальники королевської родини дуже хвилюються за неї.

Тим часом у соціальних мережах поширюються численні чутки про відсутність Кейт, в тому числі відверті конспірологічні теорії. Зрештою представник принца Вільяма поспілкувався з журналістами. І заява прессекретаря Вільяма у світлі цих подій була такою: «Він зосереджений на своїй роботі, а не на соціальних мережах».

Королівський експерт Нік Буллен прокоментував це в інтерв'ю Us Weekly: «Я думаю, що це добре, що він висловився. Тут, у Лондоні, було так багато теорій змов. Я думаю, що Вільям просто вирішив: «Досить з мене».

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Він також зазначив: «Я думаю, що Вільям повинен був вийти й дати зрозуміти: «Послухайте, все в порядку. Ми продовжуємо нашу роботу».

Нещодавно у мережі з'явилося фото принцеси Уельської в авто на пасажирському сидінні та в протисонцевих окулярах. І швидко поширилися нові чутки. Експерт зазначив, що питання навколо здоров'я Кейт стали ще більш актуальними, оскільки Букінгемський палац був набагато більш відкритим щодо лікування короля Чарльза.

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«Король так відкрито говорив про операцію зі збільшення простати, він чинив тиск на Кенсінгтонський палац і на Вільяма та Кейт, щоб ті розкрили, що відбувається. Оскільки вони цього не зробили, утворилася порожнеча, і цей вакуум заповнився спекуляціями», — підкреслив він.

Щодо тривалого процесу одужання Кейт, Буллен зазначив: «Я думаю, що в палаці дійсно вважали, що вона повинна не поспішати, щоб відновитися належним чином і повернутися повністю здоровою. Якби вона з'явилася на публіці раніше, а потім знову була змушена піти у відставку, з'явилося б ще більше спекуляцій. Зрештою, мета полягає в тому, щоб «повернутися в поле зору громадськості на повну силу».

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Нік Буллен додав, що Кейт була в дуже гарному настрої і добре почувалася під час одужання.

Також днями стало відомо, що через хворобу Чарльза ІІІ принц Вільям замінить короля у важливій справі.

Фото з сайту: royal.uk/the-princess-of-wales

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