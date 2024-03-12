Салати люблять і дорослі, і діти. Останнім часом ця страва дивує різноманіттям. Традиційно салат — це закуска, яка не потребує розігріву. Проте сьогодні у меню ресторанів доволі часто можна, наприклад, знайти теплі салати, до складу яких входить хоча б один гарячий інгредієнт (це можуть бути, скажімо, овочі-гріль). Часом вражає і нарізка інгредієнтів. Наприклад, у вишуканих ресторанах ви можете побачити надтонкі слайси огірка, нарізаного уздовж, а не поперек. Зелена шкірка при цьому зберігається — вона у поєднанні з червоними та жовтими томатами надає страві яскравості. Нікого вже не дивує поєднання у салатах овочів з фруктами або ягодами, хоча колись це, поза сумнівом, викликало б подив. А вже про різноманіття салатних заправок і говорити не доводиться.

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Людмила Карпінська-Романюк: «Порцелянові салатниці – справжня окраса стола»

У кожної людини, мабуть, є улюблений салат, а то й не один. Однак салат без салатника як самоцвіт без огранки. Як відомо, гарно подати страву — справжнє мистецтво.

У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії вітчизняного фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найкрасивіші салатники українського виробництва, а також дала поради щодо їх використання. Раніше колекціонерка розповідала про історію та застосування фруктовниць.

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«Дуже зручні салатники з кришкою — їх можна використовувати не тільки для подачі страви, а й зберігання»

- Зазвичай салатник — це широка посудина з високими стінками, в якій подають різноманітні салати. Найчастіше ємність має форму чаші, що вміщує відразу кілька порцій. Це дуже зручно.

М. та В. Трегубови. Сервіз «Свято». Коростенський ФЗ. 1962.

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У Сполучених Штатах з 1940-х по 1960-і роки у виданнях з кулінарії просувалася ідея використання салатників із нелакованого дерева. Однак згодом відомі кулінарні експерти виступали проти використовування дерев'яного салатника, оскільки деревина вбирає запахи соусів. Отож, найбільш популярний варіант — порцеляна та кераміка. Вона приваблює кулінарів естетичним виглядом, простотою та зручністю у догляді, здатністю не вбирати запахи. Салатники зазвичай включаються до складу предметів столових сервізів. Бо який же обід чи вечеря без салату?

М. Трегубов, Р. Дмитрук. Столовий сервіз «Чарівна сопілка». Коростенський ФЗ. 1993.

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— Яка краса — сервіз «Чарівна сопілка», створений коростенськими фарфористами Миколою Трегубовим та Раїсою Дмитрук! Справжня музика у порцеляні…

- Дійсно. Ще один дуже вишуканий сервіз — «Смарагд». Він створений Миколою Трегубовим та Олександром Шевченко на Коростенському фарфоровому заводі. Салат у такому салатнику виглядатиме естетично та апетитно.

М. Трегубов, О. Шевченко. Столовий сервіз «Смарагд». Коростенський ФЗ. 1984.

Взагалі краще віддати перевагу салатникам в наборі, оскільки в комплекті весь посуд гармонійно поєднується між собою за стилем та дизайном. Один із найвишуканіших наборів салатників — «Попутний вітер» (на фото у заголовку), створений у тандемі Миколою Трегубовим та Олександром Шевченко на Коростенському фарфоровому заводі. Сюжет — море, вітрильники, білі вітрила… Форма кожного салатника — мушля. Ця робота зачаровує красою.

— Які салатники вітчизняних виробників, на вашу думку, найкрасивіші?

— Пластика глини, витонченість порцеляни, фаянс з його соковитим мазком, майоліка з багатобарвністю відтінків давали незвичайний простір скульпторам та художникам для імпровізації, вираження настрою, втілення мрій. У сервізі Галини Кломбицької «Опівдні» салатники квадратні.

Г. Кломбицька. Столовий сервіз «Опівдні». Будянський фаянсовий завод. 1980

Дуже зручні салатники з кришкою — їх можна використовувати не тільки для подачі на стіл, а й зберігання готової їжі. Завдяки кришці страва не обвітриться та не вбиратиме сторонні запахи. Дуже вишукані салатники з хвилястим верхом, як у сервізі Миколи та Ніни Пилипчуків «Волошка». Ця квітка — одна з дванадцяти квіток українського вінка. Вона символізує життя, молодість, красу, доброту, ніжність, скромність, душевну красу.

М. та Н. Пилипчуки. Столовий сервіз «Волошка». Коростенський ФЗ. 1979.

«Один із найбільш популярних у світі салатів — „Цезар“. Історія його появи дуже цікава»

— Які бувають різновиди салатників за призначенням?

— Вони можуть бути як великі, так і порційні. Порційний посуд відрізняється малим обсягом та використовується для індивідуальної подачі салатів кожному за столом.

М. Козак. Набір для салату. Полонський ФЗ. 2003

— Які тонкощі етикету варто знати щодо подачі салатів?



— Для салатів із свіжих овочів із зеленню правила етикету диктують використання об'ємних салатників із високими бортами. Для подачі гострих закусок краще використовувати дрібні порційні салатники.

М. Трегубов, А. Хитько. Столовий сервіз «Веснянка». Коростенський ФЗ. 1970.

— Які салати зараз найпопулярніші у світі?

- Перш за все, це салат «Цезар». За однією з версій, він був придуманий Цезарем Кардіні, який керував рестораном у Мексиці, влітку 1924 року. Якось у вихідний день гостей у закладі було набагато більше, ніж зазвичай. Винахідливий Кардіні велів принести до столу все, що було в коморі. Отож, перший «Цезар» був зроблений з листя салату, часнику, сухариків, пармезану, круто зварених яєць, оливкової олії. Нині до складу салату у більшості ресторанів ще входить куряча грудка. Щодо авторства салату «Цезар», це не єдина версія. Є і така думка, що він був придуманий шеф-кухарем з Чикаго, який назвав страву на честь історичної особи.

Традиційний грецький салат теж надзвичайно популярний. У ньому є томати, огірки, цибуля, солодкий перець, оливки, фета, листя зеленого салату, а заправляється він сумішшю оливкової олії, білого винного оцту та лимонного соку. Також у всьому світі популярні фруктові салати. Вони можуть бути як з сезонних фруктів та ягід, так і з екзотичних. Такі салати — чудовий десерт, адже вони смачні та не надто калорійні, якщо порівнювати з тортом, еклерами, морозивом.

М. Козак, З. Олексенко. Набір для салатів «Хвилястий». Полонський ФЗ. 1986.

«Завдяки використанню менажниць можна значно заощадити місце на столі»

— Окрасою сервантів у багатьох родинах є менажниці. Раніше вони були дуже популярні як подарунок на дні народження та родинні свята. Та й зараз є «родзинкою» на столі, яка привертає увагу формою та дизайном. Які менажниці випускали українські порцелянові мануфактури?

— У кухонному наборі Миколи Козака «Полонь» у розпису Зінаїди Олексенко для салатів передбачено особливий посуд, розділений на кілька частин. Це і є менажниця. У такі «секції» можна класти різномаїтні закуски, і при цьому вони не будуть змішуватися.

М. Козак, З. Олексенко. Набір кухонний «Полонь». Полонський ФЗ. 1996

— Чи є якісь особливості використання менажниць?

- Менажниця підходить і для щоденного, і для святкового сервірування стола. Він виглядатиме вишуканим та красивим. Також завдяки використанню менажниць можна значно заощадити місце на столі. Окрім салатів у менажницях можна подавати соуси, сухарики, горіхи…

В. Овчаренко, З. Олексенко. Менажниця. Полонський ФЗ. 1986

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з колекціонеркою фарфору Людмилою Карпінською-Романюк: «Щоб вибрати ідеальну вазу для квітів, треба знати один секрет».

На фото у заголовку: М. Трегубов, О. Шевченко. Набір салатників «Попутний вітер». Коростенський ФЗ. 1996.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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