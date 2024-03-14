путін пережив приниження за кілька днів до виборів: про що йдеться

За останні дні володимир путін отримав кілька поганих новин. Повідомлення про село в Курській області, яке взяв під контроль легіон «Свобода Росії», а також інші інциденти, пов'язані з війною, з'явилися лише за кілька днів до президентських виборів у росії.

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Як пише Newsweek, путіна прогнозовано назвуть переможцем виборів, які західні аналітики вважають фіктивними та сфальсифікованими.

Як показують соцопитування в росії, підтримка війни, розв'язаної путіним проти України, зменшилася, і останні негативні новини можуть змусити кремль занепокоїтися.

Експерт із пострадянської та міжнародної політики Джейсон Джей Смарт у коментарі Newsweek сказав, що бойові дії на території рф легіону «Свобода росії» і Російського добровольчого корпусу (військові формування, що складаються з росіян, які воюють на боці України на території рф. - Авт.) — «потужна демонстрація того, що спроможність путіна зберегти контроль над росією набагато менш надійна, ніж хотілося б, щоб ми в це вірили».

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Новини про військові дії на території рф з'явилися після кількох нічних атак безпілотників на території росії, які вже назвали найбільшою атакою України на росію з початку війни.

Раніше також стало відомо про те, що українські війська завдали удару з безпілотника по авіазаводу в Ростовській області росії, де ремонтують літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. У результаті два літаки А-50 було знищено.

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Коментатори видання вважають, що ці події не вплинуть на результат виборів, але, «безумовно, поставили в незручне становище москву, тому що вони досить вражаючі і досить важко ігноруються».

Як підкреслює видання, всього за кілька днів до фіктивних «виборів» у росії путін пережив ще одне приниження, яке можна порівняти зі спробою державного перевороту лідера групи Вагнера євгена пригожина.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з українським та ізраїльським політтехнологом, публіцистом, письменником і бізнес-консультантом Михайлом Шейтельманом: «Наше завдання — домогтися, щоб Європа не визнала путіна президентом росії після 17 березня».

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