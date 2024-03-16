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Прийнято спільне рішення: в Польщі розповіли, що допоможе Україні перейти в наступ

11:49 16 березня 2024
Анджей Дуда

Сьогодні через російську загрозу країнам ЄС потрібно більше військових ресурсів і зброї. Необхідна дуже активна політика, а також дослідження, коли йдеться про нові види озброєнь. І все це означає, що потрібно підвищити витрати на оборону. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє пресслужба канцелярії глави держави.

Він подякував Генеральному секретарю НАТО за роки спільної роботи і за те, як сильно змінилася за цей час ситуація і в НАТО, і Польщі в Альянсі. Також відзначив нещодавні рішення, в тому числі про розташування Навчального центру Україна-НАТО в Бидгощі та Центру досліджень і розвитку сучасних оборонних технологій в Краківській політехніці AGH.

«Я радий, що було прийнято спільне рішення про те, як підтримати Україну: це, в першу чергу, підтримка в плані постачання озброєнь. Мені приємно, що низка європейських країн прийняли рішення про цю підтримку. Польща також долучилася до цього процесу. Ми сподіваємося, що великі поставки боєприпасів, які найближчим часом надійдуть в Україну, допоможуть підготувати оборону проти будь-яких подальших спроб росіян перейти в наступ», — додав Анджей Дуда.

Він закликав всіх союзників разом підняти витрати на оборону до мінімум 3% ВВП, щоб політика безпеки стала ефективною.

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«Щоб ми могли задовольнити наші власні потреби й підтримати наших сусідів в Україні», — підкреслив він.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Польща слідом за Францією заявила, що не виключає розміщення солдатів НАТО в Україні, А днями цю ідею підтримав президент Литви Гітанас Наусед.

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