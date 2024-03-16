«Сказати це росії — це вже програш», — Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон, який вчергове відклав свій візит до України, вважає, що якщо Захід дасть зрозуміти такому агресору, як росія, що не перейде певну межу — це вже буде поразка. Разом з тим він підкреслив, що його країна не візьме на себе ініціативу щодо введення іноземних військ в Україну.

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«Якщо володимир путін виграє війну в Україні, Польща та інші країни, що межують з росією, відразу опиняться під загрозою», — зазначив Еммануель Макрон в інтерв'ю телеканалам TF1 і France 2.

На запитання, чи є росія зараз ворогом французької держави, він відповів, що так. І підкреслив, що війна рф проти України має екзистенційне значення для Європи та для Франції.

За його словами, ядерний потенціал Франції гарантує їй безпеку. Але додав, що його країна не почне наступ, не візьме на себе ініціативу щодо відправки військ в Україну.

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«Сьогодні ми не в тій ситуації, але такі варіанти можливі», — повторив президент, повертаючись до запитання журналістів про можливе введення іноземних військ в Україну.

Однак він відмовився уточнити, як би виглядала така операція.

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«У мене є причини говорити неточно, — сказав Макрон. - Ми живемо в часи, коли необхідно чинити опір, щоб росія ніколи не перемогла».

Президент Франції також вважає, що голосування проти подальшої допомоги Україні та встановлення обмежень на участь в українському питанні — це не вибір миру, а вибір поразки.

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«Наш обов'язок — будувати сили миру, тобто такий потенціал, який має силу стримування», — пояснив він.

Макрон наголосив, що «сказати такому агресору, як росія, що ми не перейдемо певну межу — це вже поразка».

Президент нагадав, що з початку російської агресії у 2014 році Захід вже спробував все, щоб досягти мирного врегулювання, але ці спроби не привели до розв'язання проблеми.

«Зараз ситуація набагато складніша, і важливо виходити з того, що не можна говорити агресору, що ми самі собі нав'язуємо якісь непрохідні лінії», — пояснив Макрон.

Своєю чергою президент Литви Гітанас Наусед також закликав Захід припинити малювати для себе якісь червоні лінії. А колишній командувач Європейськими силами США генерал-лейтенант Бен Ходжес розкритикував невпевненість країн НАТО і заявив, що путіна можна зупинити лише застосуванням або загрозою застосування сили.

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