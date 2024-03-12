«Справа не в страху»: президент Макрон відклав візит до Києва

Президент Франції Еммануель Макрон відклав давно запланований візит до України на тлі напруженості у відносинах із союзниками через його дедалі більш яструбині коментарі щодо росії, пише Politico.

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Візит переносився кілька разів і спочатку був запланований на лютий, а потім перенесений на середину березня. У неділю в заяві президентського палацу Франції було сказано, що візит відбудеться в найближчі кілька тижнів.

Єлисейський палац відкинув припущення про те, що питання безпеки відіграли певну роль у перенесенні візиту після того, як минулого тижня під час візиту до України російська ракета влучила неподалік від грецької делегації на чолі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

«Немає жодних занепокоєнь з точки зору безпеки», — заявив помічник президента.

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В останні тижні Макрон посилив антиросійську риторику, що викликає роздратування серед союзників, особливо в Німеччині. Минулого тижня Макрон зауважив, що Європа не повинна бути боягузом перед обличчям агресії росії проти України, після того, як у лютому оголосив, що не можна «виключати» введення західних наземних військ в Україну.

Замість того, щоб поспішати до Києва, Макрон тепер хоче «взяти необхідний час для дискусій з союзниками, щоб відвідати Україну з відчутними результатами», за словами французького дипломата, який обговорив це делікатне питання на умовах анонімності.

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«Потрібно трохи часу, щоб укласти різні коаліції та їхні операційні зобов'язання з нашими партнерами», — сказав дипломат.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Польща також не виключає розміщення солдатів НАТО в Україні.

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