38.78 / 39.32 42.25 / 42.94
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Хоче примирення: Меган Маркл намагається давати поради Кейт Міддлтон

14:29 19 березня 2024
Кейт Міддлтон та Меган Маркл

Здоров'я 42-річної Кейт Міддлтон стало предметом зростаючих онлайн-спекуляцій після того, як вона була змушена призупинити виконання королівських обов'язків після планової операції у січні. Нещодавно вона опинилася під пильною увагою після того, як завантажила відфотошоплене зображення себе та своїх дітей до святкування Дня матері, пише Mirror.

Знаючи дещо про знущання в Інтернеті, 42-річна Меган Маркл, як повідомляється, кілька разів зверталася до Кейт, яка віддалилася від неї, намагаючись налагодити стосунки. Однак експерт стверджує, що Кейт Міддлтон навряд чи буде рада будь-яким порадам від герцогині Сассекської.

У розмові з OK! колишня кореспондентка BBC Дженні Бонд сказала, що Кейт навряд чи вважає Меган «кваліфікованою особою», щоб давати їй поради чи підтримку. Вона сказала: «Я не думаю, що Кейт коли-небудь розглядатиме Меган, яка провела такий короткий час у королівському оточенні, як відповідну або кваліфіковану особу, щоб давати їй поради чи підтримку. Це час для Кейт зосередитися на відновленні своїх сил, фізичних і моральних, і я не думаю, що вона буде рада занурюватися у причини та наслідки сімейного розриву просто зараз».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що британці дуже хвилюються через зникнення принцеси Кейт після операції.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
213

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Водяний кінь

Водоліям — нові справи, Овнам — приємні сюрпризи, а Дівам — потужна енергетика: що обіцяють зорі на день Водяного Коня

МастерШеф

«Дуже слабкий»: мережа обурена запуском кастингу нового сезону популярного шоу

Олеся Красномовець

Ні паспорта, ні грошей: віцечемпіонку Олімпійських ігор з росії обікрали в Європі

Шматок пирога

Рум'яний пиріг на кефірі: ідеальне частування для всієї родини на обід, вечерю або як перекус

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту