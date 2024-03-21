«Вплине на здатність України до самооборони»: Польща дорікає Німеччині через Taurus

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який не виключає розміщення солдатів НАТО в Україні, підтримав Україну в її запиті на крилаті ракети Taurus і звинуватив Німеччину в нерішучості щодо постачання нових систем озброєння в зону бойових дій, пише Bild.

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«Надання Україні ракет Taurus з дальністю польоту 500 кілометрів матиме значний вплив на здатність України до самооборони, — сказав Сікорський в інтерв'ю Німецькому агентству преси. — Завдяки крилатим ракетам з інших країн українці вже переконали росіян перенести свої логістичні бази, такі як склади боєприпасів, далеко за лінію фронту. А німецькі ракети змусять їх відійти ще далі».

Сікорський визнав, що Німеччина є найбільшим постачальником зброї для України в Європі в абсолютному вираженні. Однак він розкритикував довгі процеси прийняття рішень. За словами міністра закордонних справ, Німеччина має історичні причини нервувати, коли йдеться про постачання зброї.

«Ми це розуміємо, але ми хотіли б, щоб ваші дискусії проходили швидше».

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За його словами, фактор часу має вирішальне значення для України.

«Рішення через шість місяців — це не те саме рішення», — сказав він, маючи на увазі Taurus.

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Раніше повідомлялося, що чехи знайшли для українських бійців 800 000 артснарядів.

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